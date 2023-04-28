被點名參選立委！黃捷「不排斥加入民進黨」：好的時機可以合作

▲無黨籍高雄市議員黃捷被點名參選左楠區立委。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨立委劉世芳放棄高雄市第三選區（左營、楠梓）提名作業，近日傳出，新潮流在地議員李柏毅、「白眼女神」鳳山區議員黃捷也是接棒人選。對此，黃捷表示，並未接獲民進黨任何徵詢或接洽，她並沒有決定權，不過與民進黨一直是盟友關係，不排斥入黨，「有好的時機都可以有更進一步的合作」。

劉世芳因健康因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放起立委提名，消息一出後，黨內外都大感驚訝。綠委許智傑也感嘆「很可惜」，不過因左楠區是深藍選區，他同時也點名現任高雄市觀光局長高閔琳、前左楠議員林瑩蓉、「罷韓四君子」尹立為可能人選。

另外，現任民進黨左楠區市議員李柏毅、黃文志也被點名，而年輕、形象清新的經發局長廖泰翔也被視為不錯人選。不過高閔琳、廖泰翔都表達沒有意願參選。

▲民進黨左楠區市議員李柏毅。（圖／記者許宥孺翻攝）

昨日晚間，綠委趙天麟在臉書發文，指出新潮流在地議員李柏毅、無黨籍市議員黃捷參選左楠區立委的可能性。

黃捷今(28日)受訪時表示，並沒接到民進黨的徵詢或接洽，昨天消息傳出，很多人傳訊息給她，她感到很困惑，但很感謝大家的關心，也把她納入討論，不過相關人選與程序要問民進黨，她是在不知道情況下看到這些討論。

若民進黨真的來接洽？黃捷說，現在講這些，她也沒有決定權，談這些也太早了，必須尊重民進黨黨內程序，對她而言，現在最重要的就是把每件事情做好，讓高雄更好。

黃捷也提到，她跟民進黨一直都是盟友關係，現在也加入民進黨團運作，在議題上都是和民進黨戰友一起運作，「我一直都不排斥(加入民進黨)，有好的時機都可以有更進一步的合作」。

▲民進黨高雄市議員邱俊憲。（圖／記者許宥孺翻攝）

民進黨高雄市議員邱俊憲則認為，黨內應該針對該選區，長期在地經營的民進黨員進行廣泛性徵詢後，才有其他非民進黨籍、其他選區人選的問題。提名方式仍待中執會討論通過，有關外界傳聞人選，也許都是一時之選，建議中央黨部應該考量在地性和民進黨籍同志，讓人選順利產出並迅速整合地方支持力量。