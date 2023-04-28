柯文哲斷開郭台銘　傳520正式宣布參選總統

▲據傳民眾黨主席柯文哲參訪美國的成效不差，返台後將繼續走訪全國各地，並預計在5月20日正式宣布參選總統。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

民眾黨主席柯文哲對參選總統的意願向來毫不避諱扭捏，還曾說他「不選才是新聞」，而結束長達20天的美國行後，各界都在觀察他的下一步。一位接近柯文哲的民眾黨人士透露，柯自評民調趨勢上攀，原考慮與郭台銘合作，然而郭積極爭取國民黨提名，現階段雙方無合作空間，柯將在520當天正式宣佈投入2024年總統大選。

據了解，柯文哲心中有3套劇本，最佳劇本是自己參選總統，然後突破藍綠夾殺勝選，就如同他競選台北市長連任一樣；其次則是和郭台銘合作，而且柯文哲願意屈居副手，只是這項訴求從去年拋出後，始終未獲郭回應；最差則是有幕僚建議，柯文哲列入不分區立委名單，衝高民眾黨在國會的席次，並有公職持續發揮影響力。

「最近有一份不公開民調顯示柯文哲與新北市長侯友宜的民調持續拉近，支持度差不到2%，讓主席更有信心宣布參選。」一位民眾黨人士指出，柯文哲去年底到今年初多次向郭台銘遞橄欖枝，起初郭都說「不參選」，現在又一頭熱，郭既然不願披民眾黨戰袍參選總統，那自然就是柯親自上場。他透露，柯文哲美國行之前，就預計會在5月20日正式宣布參選總統，並闡述治國理念。

▲國民黨主席朱立倫遲遲不徵召新北市長侯友宜競選總統，引發黨內外質疑，若民眾黨主席柯文哲率先正式宣布參選，將帶給藍營極大壓力。



一位常被民眾黨諮詢的民調專家指出，柯文哲參選總統勢在必行，這趟美國參訪對其聲勢有拉抬作用，返台接著宣布接戰，有機會吸引更多反綠的選民成為「非綠共主」，早點宣布是一項好策略。他也說，柯選在5月宣布投入參選，對國民黨主席朱立倫也會造成不小壓力，並影響侯友宜等人的決策。

該民調專家直言，2024年總統大選藍白若不合作，其實很難打贏，而柯文哲是有彈性的人，5月正式宣布參選總統後，會先巡迴全台衝刺，若民調能贏兩大黨就繼續加大動作，若不能贏可能就會找尋新的合作契機。根據台灣民意基金會4月最新的總統大選民調，依序為賴清德33.4%、侯友宜29.7%、柯文哲22.6%，侯、柯兩人較上個月都是走揚。

「柯文哲參訪美國這趟，沒有失分！」東華大學教授施正鋒則認為，柯文哲三進三出美國在台協會（AIT）華盛頓總部，美國重要官員該見的都見了，也讓美國人多了解其想法，這對競選總統來講，是跨出很好的第一步了。他也說，柯文哲最大優勢在於社會討厭民進黨的人愈來愈多，而這群人不一定會喜歡國民黨，就算柯文哲願意和國民黨合作，民眾黨支持者可能也不願意，柯假如能緊緊抓住這群討厭藍綠的選民，就還有一搏的機會。

▲民眾黨主席柯文哲三進三出美國在台協會（AIT）華盛頓總部，並會見多位美國重要官員，被視為對競選總統跨出好的第一步。



延伸閱讀

▸ 白營吹號角2／不分區立委名單如魔戒 民眾黨部份爭搶者被看破手腳

▸ 亞洲發燒星／木村拓哉《教場0》白髮造型超費工 新垣結衣曝赤楚衛二讀本眼眶紅：以為他哭了

▸ 電影頻道／瘦子、小春遇生死車關重傷有陰影 《速命道》導演柯有謙曝與「車神」老爸溫馨回憶