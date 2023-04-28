孝親節日及平時祭拜神明祖先神龕起火占8％　南消教你如何防範

▲台南市消防局指出，神明廳占建築物火災約5~8％，且神明廳火災經常會延燒鄰近建築物，甚至造成人員傷、亡，敬神祭祖豈能不慎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新北市淡水區日前發生神明廳火災案件，造成4人火災死亡悲劇，台南市消防局統計分析台南市近3年神明廳火災發生情形，研擬防範措施，提供給市民預防神明廳火災之防火觀念。

消防局指出，統計台南市近3年及本年度起火處神明廳案件：2020年建築物火災470件、起火處為神明廳計23件占比5％；2021年建築物火災429件、起火處為神明廳計26件占比6％；2022年建築物火災333件、起火處為神明廳計21件占比6％。

統計2023年至4月16日建築物火災99件、起火處為神明廳8件占比8％；統計分析神明廳占建築物火災約5~8％，且神明廳火災經常會延燒鄰近建築物（尤其頂樓鐵皮加蓋相連之建築結構），甚至造成人員傷、亡，敬神祭祖豈能不慎。

由於神明廳敬神祭祖引起火災案件仍層出不窮，消防局建議可採取下列措施來防範「敬神祭祖」不慎所造成之火災案件：1、點香位置請儘量不要放置易燃可燃物(如衛生紙、紙張、金紙或塑膠袋等)，以免不慎掉落火星引燃造成火災，點香過程中要注意是否有掉落火星，避免逐漸蓄積引燃情形。2、香腳要經常清理，避免香爐內插著大量香腳情形，插香時要分散插於香爐，以避免大量、過熱引燃產生「發爐」情形，線香要插穩以避免線香倒落觸及鄰近易燃可燃物而引起火災。

3、除非需要，避免燃燒大量金紙。金爐燒金紙時要有人在旁警戒，直到火勢完全熄滅後蓋上鐵蓋或清理灰燼後（以水確實熄滅），才可離去，以避免金紙灰燼被風勢吹出來引燃可燃物造成火災，金爐要完全降溫至常溫或灰燼清理後，才可收至室內。4、神明廳或宮廟之燒線香、燒捲香或燒蠟燭等引火行為請儘量在白天為之，夜間相關管理人員要確認上述火源均已完全熄滅後才可離去休息。5、神明廳或宮廟請設置在具有防火時效空間，且儘量不要裝潢，如一定要裝潢，請採耐燃材料裝潢；神桌若為可燃或易燃材料應加墊不燃性的玻璃。

6、要設置兩個不同方向避難路徑出入口，且窗戶不要設置鐵窗。7、不論大小型宮廟或住家等，請於神明廳裝設住宅用火災警報器，以提早獲知火災發生，及早進行避難逃生或初期滅火。8、神桌之神明燈應購買有CNS標示之產品，並應經常檢視其電線，以防龜裂電線走火，老舊電線必須更換。

市長黃偉哲呼籲市民，神明廳或宮廟文化敬神祭祖為固有傳統，在點線香或燃燒金紙等行為時切勿掉以輕心，避免掉落火星、金紙火焰飛火四散，引起火災。

消防局李明峯局長提醒民眾，神明廳或居室等空間，切勿堆放大量可燃物，並請設置住宅用火災警報器，一旦發生火災立即警報，以增加緊急避難及應變時間，並及早通知消防局，以減少火災所造成之傷害。