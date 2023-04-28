朱立倫拍板　傳5／20後徵召侯友宜

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨主席朱立倫昨日（27日）明確表示會在5月完成總統提名。藍營高層透露，朱立倫徵召侯友宜的傾向明顯，但還要等到新北市議會5月15日完成總質詢，並與民眾黨主席柯文哲面談，所以徵召時間點應該會落在5月20日之後。

▲藍營高層透露，朱立倫（左）想徵召侯友宜（右）的態度很明顯。（資料照／記者林敬旻攝）

朱立倫27日出席國民黨智庫《青年高失業、高齡低勞參，勞工政策在哪？》記者會，他在會後聯訪被問到2024總統大選提名一事，表明會在5月完成提名。

朱立倫表示，目前所有作業都比過去來得早，黨內整合已在3月完成，也正在跟泛藍與非綠朋友團結當中，國民黨主要候選人都準備好了，只是要在適當時間提名，會盡量努力讓大家更團結、整合得更好，並在適當時間公布結果。

根據《聯合新聞網》報導，藍營高層透露，朱立倫徵召侯友宜傾向明顯，但要等到5月15日新北市議會完成總質詢，加上柯文哲已展開訪美行程，所以還要等柯返台面談，推測徵召時間應該會在5月20日之後。

不過，對於徵召一事，侯友宜27日前往新北議會備詢時表示，目前為止還是以市政為主，黨的規劃及步驟，整個程序他不是這麼了解，但是他都尊重。