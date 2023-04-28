藍營最美發言人對決王世堅？　本人親回：主委已三顧茅廬

記者黃翊婷／綜合報導

有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇宣布放棄參選板橋西區立委，願意為黨挺進「更艱困的選區」。有支持者留言表示，希望李明璇投入台北市第二選區（士林、大同），對決王世堅；對此，她回應，「台北市黨部主委已經三顧茅廬了」。

▲李明璇宣布不選板橋立委。（資料照／記者湯興漢攝）

李明璇表示，「我不會在板橋區領表登記」，會做這樣的決定，是因為她對國民黨年輕世代的未來深感擔憂，板橋西區有資深議員願意再挑戰，她已與前輩見面深談，表達過選區「人和」的重要性，確保支持者不會分裂，才能集中力量，全力以赴對戰真正的對手民進黨。

李明璇提到，年輕一代的力量，一定能帶領國民黨走向新的高峰，在這提名的關鍵時刻，「我願意義無反顧地代表年輕世代，挺身而出，為國民黨奮戰『更艱困的選區』！」

▲支持者希望李明璇轉戰對決王世堅。（資料照／記者李毓康攝）

文章公開後引發網友熱議，不少支持者留言敲碗希望李明璇轉戰其他選區，包含高雄第六選區、新北市第十二選舉區、台中市第二選區等等；還有人直接點名，期盼李能投入台北市第二選區（士林、大同），正面對決民進黨籍的王世堅，一定會很有話題，到時說不定還會搶掉總統候選人的版面。

對此，李明璇回覆，「台北市黨部主委已經三顧茅廬了，真的很感謝黃呂主委這麼看得起明璇。」由於她並未將話說死，也讓不少網友推測，最終李明璇對上王世堅也不是完全不可能。

▼李明璇的回答留有想像空間。（圖／翻攝自Facebook／李明璇）