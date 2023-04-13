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周三限定！芎林新夜市開幕「擠爆盛況曝」　新竹人去逛卻傻了

▲▼芎林文山夜市。（圖／翻攝自Facebook／芎林文山夜市）

▲芎林文山夜市12日開幕。（圖／翻攝自FB／芎林文山夜市）

網搜小組／鄺郁庭報導

新竹人周三有新夜市可以逛了！芎林鄉「文山夜市」12日晚間開幕，吸引當地人朝聖。不過，就有人去過之後不禁抱怨，汽車難找停車位、廁所跟垃圾桶都太少等問題。對此，粉專「芎林文山夜市」PO出盛況照，並承諾「開幕第一天有很多地方不完善，我們會一一改進，謝謝大家！」

有民眾投稿社團「竹北人有事嗎」，「在竹北旁邊的芎林鄉12日晚有夜市開幕！號稱要挑戰新竹周三最大夜市」，接著貼出一張塞車照，「附近馬路的車潮人潮已塞爆……有人有去嗎……」就有人留言，「沒有規劃停車處，道路小，行人與車爭道！找不到車位就離開了！」「噗！太離譜，塞爆。」

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▲▼芎林文山夜市。（圖／翻攝自Facebook／芎林文山夜市）

▲大量車子、人潮湧入。（圖／翻攝自FB／（左）竹北人有事嗎、（右）芎林文山夜市）

還有網友在粉專「芎林文山夜市」抱怨，「去了，人爆多，有個小小小停車場，不建議停進去，進了就出不來了、規劃不佳。可能是第一天開幕，人多到爆炸，走路都困難，只看到兩個流動廁所，一個故障、一個滿到溢出來，沒有燈……」、「行人動線和停車規劃都很差，從馬路進去夜市的路也很暗，工作人員在進出口指揮交通的能力也很差，只是稍微向前看路況，就兇路人『被撞倒要自己負責』，真是傻眼」、「垃圾桶太少、無法停車。」

不過，也有當地人鼓勵道，「攤位多，很好買」、「攤販種類豐富，食物種類多元，娛樂攤販也有，適合大人孩子前往逛逛。」

「芎林文山夜市」則發文，感謝民眾開幕當天到場支持，坦言目前有很多地方不完善，對於不足之處會一一改進。另外，也公布接下來4/19、4/26、5/3、5/10、5/17、5/24、5/31的晚上6點開始，會發送限量500份的30元夜市抵用券，只要在現場打卡或按讚粉絲專頁即可。

據悉，芎林文山夜市的營業時間為周三傍晚5點至晚上11點，號稱多達200多個攤位，從網友回報來看，有脆腸、碳烤玉米、木瓜牛奶、滷味、地瓜球、熱狗、胡椒餅、炸蛋旗魚黑輪、黑糖粉圓、10元碳烤、臭豆腐、香酥雞、牛排等攤位，「重複的攤位不多，還算滿多選擇的。」另外，還有街頭藝人在現場表演。

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