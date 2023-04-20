ET專訪／游錫堃點名「國會龍頭」接班人選　蔡其昌能力條件都符合

◎採訪：呂晏慈、杜冠霖、陶本和

◎攝影：屠惠剛、黃國霖

文／杜冠霖

立法院長游錫堃日前坦言，本屆立法院長任滿後就會退休，不再爭取下屆不分區席位，對於未來國會龍頭角色，游錫堃近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，立法院有很多資深委員、經歷豐富，都有能力領導國會。他也舉例，譬如說副院長蔡其昌，已經是第二屆，若由他來領導國會一定沒有問題，但他也強調，其實很多人符合這種條件跟資格。

▼專訪立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



游錫堃日前受訪時坦言，本屆立法院長任滿後就會退休，不再爭取下屆不分區席位，自己已經75歲，不要佔位子，民進黨人才濟濟，應該給年輕人機會。

在退休宣言後，是否有其他系統的立委來接觸？游錫堃表示，多多少少會有人來關心，這麼部分不方便講什麼，自己現在的態度還是一樣 立法院長就是裸退，宣布以後當然會有立委關心，也不能否認說沒有，但這部分不方便明述。

對於未來立法院長可能人選，游錫堃謙虛地說，任何人來做都比他好，立法院有很多資深委員、經歷豐富，都有能力領導國會。他舉例說，「好比副院長蔡其昌、他已經第二屆，由他來領導國會一定沒有問題，這是舉例，很多人都符合這種條件跟資格」。

對於當初就任立法院長設定的目標，游錫堃指出，包含世代共贏、民主同盟等等，譬如說像國會外交，剛好就碰到兩年多的疫情，自己才上任不久台灣就受到影響，到最近才算是解封，等於有兩年半沒辦法實踐國會外交，因為這中間一直受到疫情影響。

游錫堃表示，他自認為國會外交成果算是不錯的，立法院連議會成立了69個、訪團來自59個國家、1792人次、165個訪團，這應該算是不錯的成績， 比較印象深刻的就是2020年捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台、2021年波海三國來參加開放國會論壇以及2022年議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

游錫堃指出，裴洛西議長來時，自己剛好從歐洲回來意外確診，後來只能透過視訊見面、由副院長代表接待，今年就是愛達莫娃（Marketa Adamova），自己去年邀請她來，對方很爽快就答應，原本認為中共給他們壓力那麼大、機會不大，沒想到三月就來了。

游錫堃細數，自己任內已經見過8位國會議長，今年二月還到宗教高峰會做演講，被美國主流媒體當成頭條報導，這些都跟國會外交有關，雖然受到新冠疫情影響，但還是有做一些事情，值得安慰。

至於是否還有未竟之業？游錫堃坦言，正是國會擴建，本來任期內設定是要找到地點，相關方案已經送到院會、希望拓展委員會開始討論，幕僚作業都做得很周延，自己也花了很多時間研究，希望讓台灣國會正常化、讓民眾了解國會如何運作，包含政黨攻防、三讀程序、黨團協商等等，台灣是民主國家，但人民還欠缺一些對國會運作的了解，現在的立院要讓學生來參訪也沒有地方。

游錫堃指出，若是地點定好，也許下一任院長也比較有機會做好，自己的目標是確定地點、該做的都做了，包含所有的評選，現在送到立法院會，院會是合議制，就要看各黨團願不願意討論，「我原來設定的目標就是這樣，但前面的難關還是有，就是盡力而為。」