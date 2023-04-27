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屏東地檢署設第3辦公室　25日揭牌啟用

▲屏東地檢署設第3辦公室，25日啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署設第3辦公室，25日啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署增設第三辦公室於月25日正式揭牌啓用；儀式高雄檢察分署檢察長費玲玲主持，與該地檢署檢察長陳盈錦、主任檢察官魏豪勇、廖偉程、鄭博仁、張鈞翔及各科室主管共同見證下舉行，儀式簡單隆重、溫馨。

▲屏東地檢署設第3辦公室，25日啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

費檢察長致詞時指出，隨著屏東轄區案件迅速成長，屏東地檢署編制及員額亦逐年擴充，老舊擁擠的辦公廳舍實已無法因應檢察業務多元發展之需求，經陳盈錦檢察長與同仁積極努力，才能有今日之改善成果。

第三辦公室位在屏東市棒球路57號之6；陳檢察長表示，自到任後即發現署內辦公廳舍早已不敷使用，同仁辦公空間嚴重不足，隨即進行遷建、擴建及增租辦公廳舍等各項計畫之可行性評估，設法謀求改善困境。

第三辦公室之緣起，係2022年8月初臺灣高檢署辦理書記官在職訓練時，書記官於座談會中反應辦公室十分擁擠，懇請上級協助；法務部及高檢署對此相當重視。高檢署檢察長張斗輝立即聯絡他瞭解署內狀況需求，盤點空間，設法改善。

陳檢察長查詢承租中之第二辦公室已無增租空間後，除向國產署函詢有無可撥用之廳舍外，並尋覓臨近本署之商用辦公大樓，在獲得上級援撥經費支援下，於一個月內承租現址設為第三辦公室，並於去年12月底前完成內部設施，接續將署內人事、會計、政風等行政科室搬遷至此，並建置詢問室、溫馨談話室、多功能會議室等，紓解廳舍不足之窘境，騰出之空間用來改善檢察事務官、書記官辦公室、國民法官法案件檔卷室等。

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