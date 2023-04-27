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提升識詐觀念　枋寮警邀45位村長成立「土地公打詐隊」

▲枋寮警分局成立「村長土地公打詐隊」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局成立「村長土地公打詐隊」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應近來詐欺案件發生數居高不下，詐騙防制工作刻不容緩，為使全民「識詐」，提升防詐免疫力，枋寮警分局特別召開「村長(土地公)打詐隊」會議，邀請轄區5位鄉長與會，將5大常見詐騙手法配合實際案例宣導，期透過網路、活動、集會時機、電視牆、LED跑馬燈等，加強識詐宣導工作，全面提升民眾防詐意識。

▲枋寮警分局成立「村長土地公打詐隊」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局成立「村長土地公打詐隊」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

會中，分局長郭譯隆特別針對高發之假投資詐欺、解除分期付款、假網拍詐欺、假冒公務員等案類逐一解析犯罪手法及識詐要領，提供與會鄉長及村長知悉並深入鄰里宣導，讓防詐工作更緊密，「接到不明簡訊要質疑，不要任意點選及連結，當心被騙」、「165反詐騙專線，最佳荷包守門員」，把防詐訊息鋪天蓋地觸及各層面，讓民眾不斷接收及更新詐騙訊息以杜絕詐騙，進而強化民眾「識詐」能力，討論相當熱絡。

郭分局長也感謝與會鄉(村)長的支持，也特別提醒詐騙集團大多會利用民眾撿便宜的心態或是不依照指示就可能會遭受損失等話術，引誘民眾依指示匯款而受害；再度叮嚀，如有疑慮應撥打165反詐騙專線查證，以免上當受騙。警方除持續查緝詐欺犯罪外，亦將透過實體及網路等管道，加強識詐宣導力道，以降低詐騙犯罪之發生。

枋寮警方也透露，為營造全國響應反詐氛圍，警政署訂今年5月5日辦理「全民防詐，藝起發聲」宣導記者會，當日並訂為「反詐啟動日」，將邀請40位演藝人員參與，藉由演藝人員的知名度及號召力，讓民眾了解最新詐騙手法及防範之道，屆時枋寮分局臉書粉絲專頁也會分享記者會直播畫面，請民眾記得要點擊分享。

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詐騙枋寮分局長郭譯隆村長土地公打詐隊

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