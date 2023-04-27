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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌拜會電商、電信業者　感謝自主開發系統共同阻詐

▲▼內政部「平均地權條例」子法預告說明記者會，會中部長林右昌、次長花敬群針對平均地權條例相關問題做回答。（圖／記者湯興漢攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

近年詐騙猖獗，為從源頭解決問題，內政部長林右昌近日率警政署長黃明昭等親自前往MOMO、台灣大哥大拜會，感謝業者積極配合政府防詐政策，自主開發資安系統。林右昌說，個資洩漏是詐騙的源頭，電商和電信業者善盡社會責任，正是阻絕詐騙最基礎的作為，希望公私合作，保護個資，將詐騙的傷害減至最低。

林右昌首先感謝並肯定MOMO身為電商巨頭，積極配合政府防堵詐騙，不僅自主強化系統資安並與電信業者台哥大合作，開發隱蔽手機號碼的系統，從源頭減少民眾個資外洩，讓會員個資外洩情況，從109年383件至112年的4件大幅減少，有效斷絕惡意攔截，也期許其他電商平台跟進，強化系統資安、減少民眾個資外洩。

林右昌表示，網路購物詐騙及簡訊詐騙都屬於科技詐騙，詐騙集團假冒合法電商平台網頁，誘使民眾點擊，進行釣魚式攻擊，騙取民眾帳號、密碼及個資，歹徒再假藉客服誆騙民眾需「解除分期付款」ATM操作，成為詐騙源頭。

林右昌說，電商平台若提升強化資安防護能力，負起企業社會責任，對防詐機制將產生正面助益影響力。不僅防杜民眾個資外洩外，也能有效把關物流端外洩民眾個資的情況，大幅減少民眾受詐騙可能。

林右昌提到，打擊詐騙是全民共識、刻不容緩，需要民間企業及國人一起配合。而個資洩漏是詐騙的源頭，電商和電信業者善盡社會責任，正是阻絕詐騙最基礎的作為，希望公私合作，保護個資，將詐騙的傷害減至最低。

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內政部林右昌詐騙

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