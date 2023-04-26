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確診新冠與中重症可參加國中會考「但得提早申請」　缺考無補救措施

▲▼國中會考今天進入第二天。（圖／教育部提供）

▲今年國中會考開放新冠陽性與中重症考生與試，確診缺考無補救措施。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

112年國中教育會考將在5月20、21日舉行，教育部今（26日）表示，因COVID-19從法定傳染病第五類改為第四類，不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，而快篩陽性考生可申請調整至備用試場應試，中重症考生也可申請至醫療院所或調整至備用試場應試，但都要提前申請，由於不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，故今年教育會考沒有補行考試及補救措施。

國中教育會考將在5月20、21日登場，根據全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場共有19萬8673人報名，再創歷史新低，也是連續第二年報名人數不到20萬人，其中集體報名19萬7145人，個別報名1528人，報名人數最多考區為新北考區3萬739人。

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▲國中會考高雄考區有441名學生使用第二類備用試場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國中會考開放考生申請使用備用試場應考。（圖／記者許宥孺翻攝）

另因疫情趨緩，加上中央流行疫情指揮中心昨（25日）宣布，從5月1日起COVID-19由法定傳染病第五類改為第四類，指揮中心也在同日解編，教育部今天也宣布，112年國中教育會考回歸疫情前相關應試作為，也就是回歸過去規定，不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，也開放家長陪考，而考生要自主佩戴口罩，口罩則自行準備，但進入醫護站人員，均應佩戴口罩。

此外，教育部表示，國中會考也開放快篩陽性考生申請調整至備用試場應試，即日起至5月20日（六）17時前，可向考區試務會申請，若是5月21日當天，則逕向考場學校申請。

另中重症考生則可申請至醫療院所或調整至備用試場應試，教育部指出，若中重考生調整至醫療院所應試，因所須服務準備期間較長且須配合醫療單位作業，請在5月16日（二） 17時前向考區試務會提出申請；若中重考生調整至備用試場應考，即日起到5月20日（六）17時前向考區試務會申請，5月21日（日）當天則逕向考場學校申請。

教育部提醒考生，基於今年國中教育會考不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，所以今年國教育會考沒有補行考試及補救措施，請考生注意。

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