創校逾60年！台東公東高工列專輔學校　教部：2年未改善就退場

▲教育部退審會今審議通過，將台東私立公東高工列為專輔學校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（27日）舉行第十三次會議，根據教育部審議結果，創校超過60年的台東私立公東高工被列為專輔學校，教育部表示，與會委員認為學校出現「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予學校二年改善期限。

受到少子化海嘯衝擊，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退審會在去年九月開會後，公布三波、共七校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，其中私立高中職狀況更嚴重，教育部粗估超過20所，全國私校工會更表示，國教署加上五都（不含台南市）轄管私中，合理估計應有50所私中面臨退場。

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教育部也從去年開始針對私立高中職進行審議，今天下午退審會舉行第十三次會議，通過台東私立公東高工列為專輔學校。

▲台東私立公東高工被列為專輔學校。（圖／翻攝自Google Map）

教育部表示，公東高工有534名學生，教職員則有75人，為私立高級中等以上學校退場條例（退場條例）施行後列入專案輔導學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限2年。

此外，今天退場審議會審議通過，東方設計大學、嘉義縣私立同濟中學、苗栗縣私立賢德工商、台東縣育仁高中學校、台南市私立新榮高中共5校，加派董事及監察人名單，教育部後續將依本條例第12條規定，派任各校經本次會議審議通過的董事及監察人。

教育部指出，後續經退場審議會審議通過的專案輔導學校名單及其所屬法人董事會組織成員名單，會公告於「大專校院校務資訊公開平台專區」及「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」 ，以強化專案輔導學校的治理。