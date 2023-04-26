快訊／國中會考恢復「開放家長陪考」　新冠陽性及中重症也可應試

▲今年國中會考復恢開放家長陪考，篩檢陽性與中重症考生都可參與考試。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

112年國中教育會考將在5月20、21日舉行，教育部今（26日）表示，由於新冠肺炎從法定傳染病第五類改為第四類，國中會考也回歸疫情前規定，除開放家長陪考，篩檢陽性及中重症考生也可以應考，上述考生若有調整至備用試場或醫療場所應試需求，則需要依規定提出申請，考區試務會受理申請並同意後，將視考生情況安置考生於備用試場。

國中教育會考將在5月20、21日登場，根據全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場共有19萬8673人報名，再創歷史新低，也是連續第二年報名人數不到20萬人，其中集體報名19萬7145人，個別報名1528人，報名人數最多3個考區，包括新北考區3萬739人、中投考區3萬495人、台北考區2萬2213人。

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由於疫情趨緩，加上中央流行疫情指揮中心昨（25日）宣布，從5月1日起COVID-19由法定傳染病第五類改為第四類，指揮中心也在同日解編，教育部也宣布，112年國中教育會考回歸疫情前相關應試作為，也就是回歸過去規定。

教育部表示，今年會考採考生自主佩戴口罩方式，口罩自行準備，但進入醫護站人員，均應佩戴口罩，另因應疫情趨緩，開放家長陪考，也請家長遵守考場指示。

教育部指出，由於指揮中心宣布，COVID-19從法定傳染病第五類改為第四類，故不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，上述考生若有調整至備用試場或醫療場所應試需求，請依據國中教育會考簡章「突發傷病及懷孕考生應考服務」提出申請，考區試務會受理申請並同意後，將視考生情況安置考生於備用試場。