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阿伯鬼切迴轉雙殺　騎士急到「輪胎冒煙」下秒飛撲慘摔

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在桃園市中壢區民族路五段目擊一場車禍，只見一名阿伯騎著機車，疑似剛起步就想來個大迴轉，結果被直行的女騎士撞翻，第三名騎士急停到輪胎都與地面摩擦冒煙，仍因閃避不及撞上噴飛。

阿伯鬼切迴轉雙殺　騎士急到「輪胎冒煙」下秒飛撲慘摔（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲阿伯先是被女騎士攔腰撞上。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout地圖型行車影像分享平台，下同。）

WoWtchout地圖型行車影像分享平台昨日（26日）上傳一段39秒的行車記錄器影片，事情發生在17日，地點是桃園市中壢區民族路五段，疑似是阿伯騎機車剛起步就想跨越車道來個大迴轉，導致3機車連環撞成一團。

影片中，阿伯從畫面右側的路邊斜切進車道，然後一路往左行駛，就在跨進內側車道時，被後方直行的女騎士攔腰撞上，兩人雙雙摔倒在地；接著，第三名騎士發現異狀，無奈他急得「輪胎都與地面摩擦到冒煙」，仍因閃避不及撞上，整個人向前摔飛出去。

阿伯鬼切迴轉雙殺　騎士急到「輪胎冒煙」下秒飛撲慘摔（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲第三名騎士也因為閃避不及撞上。

影片公開之後，大多數網友都很關心第二名女騎士的傷勢，希望她平安無事，同時也認為阿伯的行為真的太危險，「上周我才被跨越雙黃線的阿伯給擊落，快氣死」、「太扯了」、「迴轉一次跨兩個車道，眼睛卻一直在看對向，根本是來自殺的」、「路上沒什麼車也能搞成這樣」、「又是一個螃蟹三寶，上上個月我朋友也遇到，他斷了兩隻手」、「明明前方不到10公尺就有紅綠燈的路口，為什麼不到路口處再迴轉」。

還有網友分析，第三名騎士應該有緊急剎車，前後輪都鎖死才會打滑，只是因為燈殼太黑，大家看不清楚他到底有沒有剎車，「輪胎都冒煙了就是鎖死」、「有煞車才會打滑」。

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