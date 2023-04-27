新任陸、海軍司令掛階　蔡英文肯定：落實新式14天教召、國艦國造案

▲總統蔡英文親自替新任陸軍司令鍾樹明上將及海軍司令唐華上將掛階。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日主持「國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮」，除了頒授勳章表彰參謀總長陳寶餘及國防部軍備副部長王信龍，也授階新任陸軍司令鍾樹明上將及海軍司令唐華上將。蔡英文特別提到，鍾樹明承接首梯新式14天教召，而唐華過去參與國艦國造案，是海軍的優秀幹部。

蔡英文表示，再過幾天就是5月，國軍高階幹部也會有新的人事異動。首先，她代表國人，感謝陳寶餘總長以及王信龍副部長，長期以來對於保衛國家的付出。

蔡英文表示，陳寶餘投身軍旅超過40年，擁有專業的素養以及豐富的經驗，在他總長任內，積極推動國軍整體防衛構想、兵力整建規劃；而在強化聯合作戰演訓機制以及提升後備動員戰力上，陳寶餘也都注入了許多心力，「今天，我們特別頒授二等寶鼎勳章，來表彰陳寶餘總長卓越的貢獻」。

接著，蔡英文說，王信龍從上任以來為國防改革盡心盡力，尤其近年，王信龍推動國防軍備發展、醫療防疫、法制事務，以及興安專案等重大改革，讓國軍更加精實，特別頒授「一等雲麾勳章」，來表彰王信龍副部長傑出的成就，也期許王副部長未來繼續為國防事務提供建言。

接著，蔡英文提到鍾樹明，她表示，鍾樹明過去在陸軍副司令任內，努力強化各項戰備整備工作，也承接我們首梯新式14天教召的接訓任務；未來，期待鍾樹明繼續發揮所長，帶領陸軍打造更堅實的防衛體系；而唐華部分，蔡英文表示，他擔任過國防大學副校長、海軍副司令及副總長等要職，也參與國艦國造案等要務，是海軍的優秀幹部，未來期待唐華持續帶領海軍弟兄姊妹，在第一線守護國家安全。

最後，蔡英文表示，過去幾年來，在大家的努力之下，國防改革持續累積成果；接下來，要繼續強化各項訓練，加強不對稱戰力的發展，讓中華民國國軍更加精實，來確保國家安全以及區域的和平穩定。

▼總統蔡英文親自替新任陸軍司令鍾樹明上將及海軍司令唐華上將掛階。（圖／總統府提供）

