議員質疑環南市場變更設計「人謀不臧」　市場處反嗆：我不接受！

▲台北市議員洪婉臻質疑環南市場多次變更設計，市場處「人謀不臧、知法犯法」。（圖／洪婉臻辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

環南市場因多次進行契約變更設計，改建進度延宕，民進黨台北市議員洪婉臻27日質疑，環南市場第5次變更設計時，二期工程中的二樓攤商分隔牆部分，原本增建是為符合食品衛生相關規範（GHP），但第6次變更又變成減項不施作，但市場處卻置之不理「人謀不臧、知法犯法」，結果惹怒市場處長陳庭輝，痛罵「建築師懂什麼GHP」、「這8字我不接受」，現場火藥味濃厚。

台北市議會27日下午進行財建部門質詢。洪婉臻表示，北市多座傳統市場重大改建進度延宕，其中「契約變更設計」更為改建進度落後主因之一，環南市場歷經15次變更，不但變更項目高達83項，如今更沒完沒了至無以復加的地步，是因市場處主動提的違法要求，即將要進行第6次變更，使工期再次延宕一年多。

洪婉臻於現場公布3段錄音檔案，內容直指二期工程中的二樓攤商分隔牆，原本在第5次變更時，為了符合食品衛生規範（GHP）而設置，結果第6次變更設計時又變成「減項不施作」，留給未來攤商自行增設，擔憂會違反《食品良好衛生規範準則》第22條第5項，餐飲業未設座者，其販賣櫃台應與調理、加工及操作場所有效區。

洪婉臻提及，設計單位於會議中提醒市場處，這樣會違反GHP規範，但卻遭到對方置之不理，質疑市場處公然要求設計單位違法施作。

但陳庭輝認為，分隔牆增設與否和有無違反GHP規定，並非由設計單位說了算，倘若按照設計單位說法蓋了分隔牆，結果又被衛生單位認定違法怎麼辦？且洪婉臻音檔內容，是建築師提出可能違反GHP規定，但「建築師懂什麼GHP啦！」市場處針對GHP相關規範有輔導團隊。

面對陳庭輝稱「建築師懂什麼GHP」等言論，徹底點燃雙方戰火，洪婉臻當場痛斥「你們委任給一個超級不專業的團隊，既然不專業，為什麼不換掉？」陳庭輝則反嗆做一半無法換掉，若換掉了變成北藝中心翻版，「我要怎麼處理？」

隨後，洪婉臻再罵陳庭輝「人謀不臧、知法犯法」，也使陳庭輝暴怒回擊「這8個字我不接受」，雙方砲火全開，最後由產發局長陳俊安出面緩頰，提及若過程中有市府同仁涉及不法，絕對會調查清楚並依法辦理。