王欣儀爆抽水站又漏油　蔣萬安「不知情」允諾一週提檢討報告

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員王欣儀表示，自己日前接獲民眾檢舉，圓山承德橋附近的「大龍抽水站」在4月12日發生補油的漏油事件，疑似因為有人為疏失且又想掩蓋真相，但詢問台北市長蔣萬安是否知情，想不到水利處長陳郭正卻說「市長不知情」，最終蔣萬安允諾請水利處回去做調查，一星期內提檢討報告。

蔣萬安26日下午在台北市議會針對第⼀次追加減預算案編製結果報告及備詢。王欣儀表示，「大龍抽水站」在4月12日因為人為疏失，發生補油的漏油事件，「請問市長你知情嗎？」只見蔣萬安並未回應，一旁的陳郭正秒答「市長不知道！」

只見蔣萬安不知道此事，王欣儀解釋，事發當下是因為未依規定進行兩員作業，又沒及時派員會同該名職工補油，之後又未能確實確認各閥於加油前的啟閉狀況，然後當日事件發生後，也沒有立即向上級逐層回報，「請問這難道又是想掩蓋真相？」陳郭正則回應「沒有」。

王欣儀指出，水利處日前發生疑似涉及貪污弊案，現在又發生抽水站漏油事件，但科長說第一時間不知情，是底下的人交報告上來才知道，但陳郭正至今才要求檢討，「你們是反應遲鈍還是要官官相護？」之前才揭發雙園抽水站漏油事件，但隔多久時間，為何又發生抽水站漏油？

對此，陳郭正回應，詳細資料自己會提供給王欣儀，但目前簡要報告，保險絲燒毀造成電磁閥無法控制現象，事後同仁也做積極處理。而蔣萬安也允諾，會請水利處回去做調查，一星期內提出檢討報告給王欣儀。

▼台北市議員王欣儀。（圖／記者李毓康攝）