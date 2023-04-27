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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／藍議員總質詢作球給侯友宜　成選總統最佳後援部隊　

▲▼ 侯友宜宣布明年一月成立體育局 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜宣布明年一月成立體育局。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

為了讓新北市長侯友宜可以早一點被國民黨徵召參選2024總統，國民黨新北市議會黨團日前成功變更議程，將原本6月5日到20日的總質詢提前到今（27）日開跑。恰巧今日總質詢剛好輪到國民黨籍議員，而從其質詢內容來看，從包括體育處升格、清潔人員夜點費增加5成等，可以發現藍營議員明顯做球給侯友宜，無非就是想證明雖然侯友宜將被提名選總統，但對新北市政也從不懈怠。

國民黨籍市議員今日在新北市議會進行總質詢，過程中市議員廖先翔表示先表示，體育處升格體育局，以及清潔隊員夜點費提升，這兩個議題爭取已久，希望可以透過議會質詢露出曙光。

議員洪佳君表示，新北市經歷過體育處以及現在的體育事務發展委員會，成立體育局已是刻不容緩，這不僅是國際趨勢，更是符合新北市整體發展；市議員陳儀君也說，體育局的成立不僅能全面性培育體育人才，更是代表運動將成為市民日常面向，呼籲新北儘速將體育處升格成體育局。

至於提升清潔隊員夜點費，議員葉元之表示，清潔隊是最辛苦的基層人員，希望環保局能重視清潔隊這塊，增加人力及垃圾車；尤其是晚上上班的人員，要犧牲陪伴家人甚至帶小孩的時間；議員林金結說，新北市清潔隊員服務近4百萬市民，比例約 1：784，台北市約4900名隊員服務約249萬市民，比例約 1：508，新北清潔隊員負擔那麼重，做得事情比較多，領到的津貼卻比較少，相當不公平。

▲▼ 侯友宜宣布提升50%新北市清潔人員夜點費 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜宣布提升50%新北市清潔人員夜點費。（圖／記者崔至雲攝）

兩案件質詢完畢後，侯友宜宣布，113年1月1日正式成立體育局，除了擴增機關量能，提升體育專責機關的效能及專業性，也將逐年增加投入運動發展的人力與資源，後續會在最短的時間內，完成組織編制的法定程序。

此外，侯友宜也承諾，為體恤清潔隊員夜間工作的辛苦，考量物價波動及市府財政，清潔隊員夜點費113年從80元調升為120元，從晚間9點以後就可以支領，照顧更多隊員。

▲▼ 侯友宜赴新北議會進行施政報告 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜赴新北議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

從今日國民黨籍議員總質詢的內容可以看到，國民黨民代多提有利於侯市府政策的質詢，極力想證明侯市府市政並未停滯，甚至還不斷向前行。

市議員江怡臻表示，侯友宜他在新北市服務這麼多年，不僅推動地方政策，也將一些長期反應的議題完成，包含五股垃圾山，以及今日的清潔隊的夜點費、體育處升格體育局等，過去這些並不是這麼容易，但現在政策一一完成，可以看到侯市府的努力。

面對民進黨不斷的抨擊，江怡臻指出，國民黨認為回歸市政是最好的方式，開議第三天可以明顯看到，市政殿堂就是討論市政政策，不會攻防總統議題、政治口水，投票出來當選議員、市長，市民一定是有所期待，因此藍營聚焦市政、建設議題，希望侯友宜不管是市政或國政，都可以做得更好。



 

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