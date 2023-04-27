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陳玉珍直言不接受侯友宜曾背刺國民黨　曾銘宗：國民黨團尊重

▲陳玉珍邀約12名國民黨立委吃飯，郭台銘也出席。（圖／記者蘇晏男攝）

▲陳玉珍日前邀約12名國民黨立委吃飯，郭台銘也出席。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

立委陳玉珍是國民黨唯一公開表態支持鴻海創辦人郭台銘披藍袍參選2024總統的藍委，她昨直指新北市長侯友宜在四大公投時發了一篇「歲月靜好」文章，讓當時身為黨團幹部且為選情拼命地她感到被背刺，無法接受。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（27日）表示，國民黨團尊重陳玉珍的說法；國民黨團書記長謝衣鳯則說，陳不是不支持侯友宜，而是郭台銘跟侯之間，陳會略覺得郭比較好一點。

陳玉珍昨接受專訪時，表示2020年四大公投時她擔任國民黨立法院黨團書記長，她當時為此公投非常拚命，希望氣勢可以起來，然而選前幾天侯友宜發一篇「歲月靜好」臉書文，她看了後心想「My God」，快要昏倒了，更覺得被背刺、無法接受；陳說，大家是同志，侯又是黨內要角，理論上要跟國民黨中央的路線一致，即便侯不支持，那就不要講話。

陳玉珍直言，總統蔡英文曾說藻礁永存，但後來公投時蔡完全推翻這個說法，並作為一個政治領袖帶領綠軍往前走，而侯友宜是國民黨政治領袖，「在黨需要你的時候，你在哪裡？」沒站出來還背刺，現在侯需要黨，代表國民黨出來參選總統，「我能接受嗎？」 所以當她有選擇的時候，她不願意支持侯，不過若國民黨決定徵召侯，她還是會為大局著想。

針對陳玉珍言論，曾銘宗表示，國民黨團尊重陳玉珍的說法，而陳邀請藍委跟郭台銘吃飯，也非常正常；郭台銘是中華民國非常成功的企業家，同仁應陳玉珍邀請跟郭吃飯，很正常，就跟一般企業老闆吃飯一樣。至於侯友宜部分，曾銘宗僅簡短地說，「我覺得過去她已經提出相關解釋」。

謝衣鳯則說，她曾跟陳玉珍私下聊過，認為陳不是不支持侯友宜，而是郭台銘跟侯之間，陳會略覺得郭比較好一點，但未來不管國民黨徵召誰，彼此都一定會共同支持國民黨的候選人。

國民黨立委賴士葆表示，每個委員支持誰或不支持誰，都有個人的道理跟背後原因，「我們都尊重」。賴說，侯友宜在那時候的心境與說明都表達得很清楚，剩下就看相關立委、相關市議員與相關台灣人民支持與否，「我想每個委員我們都尊重」。

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