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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜喊設體育局但不承諾出席預算審查　她批：別拿市政抬選戰聲量

▲▼ 侯友宜赴新北議會進行施政報告 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／新北報導

新北市長侯友宜26日承諾明年成立新北體育局，對此，民進黨議會黨團總召鄭宇恩表示，民進黨團屢次爭取成立都被敷衍，樂見侯友宜正視新北運動發展，但侯卻不願意承諾下半年出席審查預算報告，體育局的預算來源跟編列方式都未知，「不要拿新北運動發展拉抬自己聲量、拿市政打假球！」

民進黨議員張維倩表示，對照青年局成立過程，從2020年就先以研考會預算內編列相關作業費用，並在2021年6月展開法制作業，直到2022年正式成立，相關預算仍是散佈在各局處，直到2023年才有獨立預算。侯友宜突然宣布明年就成立體育局，相關法制作業和預算編列等都需要時間，究竟是不是打假球，很快就可以被檢驗。

民進黨議會黨團書記長林秉宥指出，調閱新北市議會提案，上一屆的新北市議會總計有7案要求設置體育局的提案，其1為跨黨派65位議員的共同提案，其餘均為民進黨籍議員提案，而市府回應多以制式回復、答非所問回應。

林秉宥直言，市府突然願意正視新北體育當然符合民進黨議員們的期待，但更希望是真心為運動發展好，不是為了貪圖個人聲量或選舉造勢隨口說說。

民進黨議會黨團幹事長卓冠廷表示，新北明明是最大直轄市，卻是六都唯一未以「局」編制的體育主管機關，尤其人均體育經費更是六都最低，未來成立體育局，預算若還是維持現有體育處規模，升格形同半調子也是打假球。呼籲市長應負起責任，在預算審查會期，提出完整預算規劃向議會說明。

總召鄭宇恩強調，昨日施政報告上侯友宜連承諾預算審查時會到議會報告都不願意，今日侯友宜宣布成立體育局，所涉法規、預算編列等應該會有大幅度調整，更應負責在下半年度預算編列上向議會說明。

鄭宇恩指出，若侯友宜連市長權責都不願意負責，體育局的法源、預算來源都尚不明朗，外界當然會質疑侯友宜拿運動發展拉抬自己的選舉、聲量，拿市政打假球。
 

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