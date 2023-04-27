末代鐵路特考6月登場！台鐵增額錄取「上看千人」　起薪最高49K↑

▲台鐵正研擬未來開放營運人員擔任列車長等行車關鍵工作。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(113)年1月掛牌公司化，今年6月將舉辦「末代鐵路特考」，錄取者將是最後一批具公務員資格的台鐵員工，原訂開缺687人，不過台鐵已爭取增額，錄取人數將上看千人，起薪加上留才津貼從3.9萬到4.9萬元不等，此外，台鐵也在評估開放不具公務員資格的從業人員經培訓後可擔任列車長、司機員等關鍵職務。

台鐵明年將成立台鐵公司，轉型國營事業，明年1月後，招聘新進人員將不再具備公務員資格，台鐵今年6月10日、11日將舉辦最後一次鐵路特考，該批錄取者將是台鐵末代公務員新進員工，其中佐級起薪加上留才津貼為3萬9320元、員級為4萬1730元、高員級4萬9730元，其中佐級和員級待遇比普考、初等考試公務員起薪高外，上列薪資不含加班費、津貼、獎金等。

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台鐵也規劃末代公務員將增額錄取，台鐵局表示，最後一次鐵路特考原訂缺額687人，之後增列122人，加起來918人，之後還會再有一波提報增額率取名額，目前仍估算中，預估錄取人數將上看1千人，這也是台鐵最後一次特考，明年公司化後將不會再舉辦特考。

目前台鐵員工除經鐵路特考錄取且具公務員資格外，另也有非公務員資格的營運人員招考，明年公司化後，將僅剩營運人員等從業人員招考，由於現行台鐵人事管理要點中明訂，營運人員除非是建教合作，否則不得擔任司機員、列車長和行控等行車技術人員工作，不過未來台鐵公司化後，因無新進特考人力，司機員和列車長人數隨著人員退休一年比一年少，台鐵也已著手評估放寬營運人員從事列車長、司機員等工作可行性。

對此，台鐵局表示，現行列車長、司機員等行車技術關鍵人員不能用營運人員，但考量未來人力趨勢，將整體評估，也要搭配相關訓練、實習等周延條件和配套。另因應公司化人力流動，預估明年下半年也將舉辦公司化後首次招考。