再會！柴聯自強號退役「旅客不捨道別」　5.8萬司軔閥把手秒殺　

▲台鐵柴聯自強號退役，今開出2班末班紀念列車。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

陪伴國人旅運超過40年歲月的台鐵DR2800、DR2900、DR3000型3款柴聯自強號退役，今(4月26日)開出最後2班末班紀念列車，並於東部幹線始發車站樹林站舉辦榮退紀念活動，2班紀念列車車票不但搶光，還有民眾凌晨4點就到樹林站搶買售價5.8萬元的「司軔閥把手禮盒」。

柴聯自強號明(27日)起走入歷史，台鐵今開出2班末班紀念列車， 第一趟紀念列車於上午10時45分自樹林站始發，由DR2800型柴聯自強號擔綱。11時07分開行第二趟紀念列車，由DR2900型混掛DR3000型柴聯自強號開行，兩列車沿途停靠板橋、台北、松山、宜蘭及花蓮等站，車頭分別懸掛專屬車銘版，不但沿途吸引旅客搶拍向末班車說再見，該2班紀念列車車票也已銷售一空。

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▲台鐵限量10組售價5.8萬元的「司軔閥把手禮盒」一開賣就秒殺。（圖／台鐵）

為歡送柴聯自強號退役，台鐵今也在樹林站售票大廳首賣限量10組的「司軔閥把手禮盒」，售價5.8萬元，上午10點一開賣就秒殺，有民眾特地從花蓮玉里趕到新北樹林站，凌晨4點半就開始排隊搶頭香，還有不少民眾也特地來向列車道別。

鐵道迷江先生表示，他在柴聯自強號紀念列車開放售票第一時間就搶了，當時就買到車票，現在是電氣化時代，這類吃柴油的自強號已經很少，班次也不多，搭到的機會不多，這次有末班車活動，因此趕快搶票來搭，柴聯自旗號也有他國中時期通勤時的回憶。

▲▼柴聯自強號退役，民眾和站務人員沿途道別。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼柴聯自強號退役，民眾搶搭道別。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵柴聯自強號退役，今開出末班車吸引民眾搶搭。（圖／記者李姿慧攝）

鐵道迷白先生則表示，柴聯自強號開賣當天上午他看到消息，已經訂不到他想要的車票，因此他每天不定時去試，原本昨天有買到釋出車票，結果忘記付款被取消，今天上午最後機會，終於在最後一刻順利買到，還特別去郵局取票，因郵局代售票字跡為點陣式，不會消磁，比較好收藏保存。

台鐵表示，藉由今天慶祝活動作為承先啟後象徵，也將運輸的重任正式交棒給EMU3000型自強號，新型EMU3000城際列車上線，柴聯車陸續退役，是象徵台鐵進步的里程碑，台鐵未來將持續提升鐵路運輸安全改善鐵路設施，使通勤、城際及觀光旅行都有更好的服務品質。

▼柴聯自強號退役，將由EMU3000型新自強號接棒。（圖／台鐵）