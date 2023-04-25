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通勤族注意！台鐵明起386班大改點　6班特仕車「首推自由座」

▲▼EMU3000城際列車採訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵4/26起大改點，EMU3000新自強號特仕車首推自由座。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

通勤族留意，台鐵明天(4月26日)起386列次大改點，調整行車時刻，此外，台鐵參考高鐵作法，將有6班EMU3000型特仕車明起首度試辦每列6節自由座，票價為自強號95折，電子票證或定期票不能搭乘。

台鐵大量新車投入營運，明天(26日)起將有386班次大改點，改點後整體自強號運能提升8.7%，包括西線增加7.6%、東線及南迴線也提升9.8%，其中西部幹線增開EMU3000型及普悠瑪各2列直達車，北高最快3小時40分抵達。

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此外，台鐵也投入EMU3000型特仕車替駛原PP自強號，並參考台灣高鐵作法，首度試辦特仕車自由座，指定第4車到第9車等6節自由座車廂，總量管制發售自由座車票，票價為自強號95折，每列次估可銷售510張自由座車票，開放於乘車前4日於台鐵局官網、車站窗口及多功能自售機預購。但僅限窗口及多功能自售機取票，不開放手機QR行動票證或超商及郵局取票。

▲▼台鐵6班EMU3000型特仕車首推自由座。（圖／台鐵）

▲台鐵6班EMU3000型特仕車首推自由座。（圖／台鐵）

試辦自由座的EMU3000型特仕車共有6班，包括包括117次(基隆-潮州)、146次(潮州-七堵)、191次(七堵-潮州，改點後更名為133次)、192次(潮州-七堵，改點後更名為120次)、145次(七堵-潮州)、108次(潮州-七堵)。

台鐵局表示，為維服務水準，EMU3000型特仕車將指定6節自由座車廂，包括第4車到第9車，以總量管制方式發售自由座乘車票避免擁擠，非當次車旅客、持電子票證及定期票旅客均不得搭乘，維持服務品質。

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