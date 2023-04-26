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台鐵最美自強號特仕車首推自由座　逾450人搶體驗「直呼方便」

▲▼EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

▲EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今天(4月26日)大改點首日，386列次調整行車時刻，另6班EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座，票價為自強號95折，電子票證或定期票不能搭乘，上午搭載率約3到4成，有民眾因買不到座位意外體驗首日自由座服務，直呼方便，台鐵統計，今一早已售出450張自由座車票。

台鐵EMU3000型最美自強號特仕車首度試辦自由座，指定第4車到第9車等6節自由座車廂，總量管制發售自由座車票，票價為自強號95折，每列次估可銷售510張自由座車票，開放於乘車前4日於台鐵局官網、車站窗口及多功能自售機預購，但僅限窗口及多功能自售機取票，不開放手機QR行動票證或超商及郵局取票。

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今實施首日，根據《東森新媒體ETtoday》記者在台北車站觀察，117次EMU3000型特仕車自由座搭載率約3到4成，仍有不少空位，並無民眾佔位搭乘。

▲▼EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

▲EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

根據台鐵統計，截至上午10時許，EMU3000型特仕車自由座車票已售出450多張，隨時間越晚，售出車票將更多。

搭乘自由座的民眾蘇小姐表示，她原訂要搭上午9點多的班次，但因錯過了，台鐵人員協助改到搭乘台鐵EMU3000型特仕車，意外搭到自由座，滿驚喜的，比照高鐵作法集中幾節車廂開放自由座比較好，其他車廂不開放，比較不會發生她之前已購買座位被其他旅客佔位情況。

旅客簡小姐則表示，她因為買不到前面的班次座位，因此意外購買到台鐵EMU3000型特仕車自由座，她不知道今天是上路首日，覺得這樣很方便，不用擔心沒車搭，發車前幾站的旅客比較容易有座位。

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