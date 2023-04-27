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陳時中回來了！參與「終場記者會」嘆：有很多遺憾「傷亡避免不了」

▲中央流行疫情前指揮官陳時中出席終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中今特別回到指揮中心參與最終場記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心記者會至今已1,194天、960場，今是最終場記者會。記者會中也請前指揮官陳時中出席，陳時中上台致詞時直言「今天站在這裡，還是百感交集，有很多遺憾，但還是有有一些傷亡避免不了。」而前副指揮官陳宗彥今有事缺席，現任指揮官王必勝也特別感謝他疫情期間對防疫的貢獻。

陳時中今特別回到指揮中心參與最終場記者會，他開口就表示「今天感觸很深，打了很多仗，一直跟大家站在一起，過去決策有痛苦、辛苦和心酸，但是代表對人民的負責。」

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陳時中也感性提到，今天站在這裡，還是百感交集，「一方面覺得疫情間不免有很多遺憾，雖然這麼努力想盡量避免傷亡，但還是有一些避免不了」，不過這些都漸漸過去了，正要迎來疫後新生活，但未來疫情只會多不會少，大家還是要有心理準備。

▲中央流行疫情前指揮中心終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲指揮中心今舉行最終場記者會。

而王必勝今也特別提到前副指揮官陳宗彥，「特別感謝陳前指揮官帶領大家走過危機，也給予很多指導和經驗傳承，還要特別謝謝陳宗彥前副指揮官，在疫情期間對防疫貢獻很大，尤其在邊境防疫還有民政相關的部分，貢獻非常大。」

指揮中心成立至今已辦理近1,194場記者會，王必勝表示，感謝夙夜匪懈的防疫團隊、媒體朋友及全體民眾，共同攜手度過這場席捲全球的疫情，因為有站在鏡頭前、後方所有人的協助，才能讓各項事務順利運轉，完成防疫的任務，同時也已做好相關應變準備以因應未來疫情變化。

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