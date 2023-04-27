金酒公開遴選總經理 丁丞康87人中脫穎而出

記者林名揚／金門報導

金門金酒公司於日前完成公開遴選總經理作業，並依程序提報董事會審議通過，由丁丞康先生接任總經理，後續將依規定報請金門縣政府同意。

▲金酒將由丁丞康(右)接任總經理。（圖／記者林名揚翻攝）

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金酒公司自創廠，再改制為公司已經71周年了，在今年度首度突破以往遴選總經理的模式，於今年二月採用公開遴選的方式辦理，在經歷了二個多月，針對87未報名者進行資格審查、書面審查以及面試等階段，最後由丁丞康先生獲得審議委員會的青睞，獲得第一名，金酒公司依規定提報董事會審議通過，再報請金門縣政府同意後，將於5月1日走馬上任。

據金酒公司表示，為落實陳福海縣長「金酒回歸專業經營」之政見，首次採用公開遴選總經理，自2月1日公告後，反應真的出乎意料，在2月15日截止收件日止，總共有87人報名，經過資格審查後，總計有40人符合資格條件，金酒公司並組成遴選審議委員會，針對這40人所提之經營計畫書進行書面審查，在委員共識下總共擇優10名進行面試，日前由董事長謝世傑召集遴選審議委員會辦理最後階段面試工作。在面試過程中，每位入選者均相當優秀，對金酒公司以及爾後之經營理念均能提出見解及計畫目標，經過一整天的報告後，最後評定丁丞康先生為第一名。

丁丞康先生為國立台北大學企業管理研究所及國立政治大學法律研究畢業，為國內雙碩士，也具有MBA,City University Seattle的學歷，不僅具備企業經營及法學之養成教育，也有國外的學習經驗，曾經在集仕(股)公司擔任副理、廠長，這家公司主要是生產「麥當勞」副產品調味醬的供應商，曾經在吉時洋行擔任克寧粉產品的經理、也曾經在英商樂富門(股)公司、美國運通(股)公司、法商佳信銀行、匯豐銀行等外資企業工作，最後在台灣菸酒公司股份有限公司擔任過特販營業處經理、埔里酒廠副廠長/代理廠長、總經理室研究員等職務，其工作經驗豐富，具備工廠生產管理及市場行銷等經驗，期待借重丁丞康先生的經營能力及經驗，能把金酒公司帶向另一個營運高峰。