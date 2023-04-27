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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

企鵝妹環島被跟4小時！立委籲警政署檢討跟騷法　嘆書面告誡用處不大

▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

▲「企鵝妹」（Jinny，柳允進）來台進行直播徒步環島，竟遭黑衣蒙面男子尾隨 。（圖／記者戴上容攝）

記者杜冠霖／台北報導

南韓知名實況主「企鵝妹」（Jinny，柳允進）來台進行直播徒步環島，竟遭黑衣蒙面男子尾隨，後由警方依跟騷法以書面告誡，並以公然侮辱、妨害公務罪等罪嫌進行偵辦。民進黨立委莊瑞雄27日於內政委員會質詢時呼籲，跟蹤騷擾防制法已上路快一年，警政署應展開檢討工作，強化書面告誡後的案件追蹤以及強化被害人的保護。

今日立法院內政委員會審查「殯葬管理條例」、「姓名條例」「原住民身分法」，並邀請內政部及原住民委員會等相關部會進行詢答。

莊瑞雄質詢時指出，企鵝妹從本月23日開始進行「徒步環台灣」挑戰，並且全程直播，結果前日途經北海岸時，遭一名全身穿黑衣蒙面男子尾隨在後，經粉絲報警後由員警帶回派出所偵辦，最後依跟騷法規定以書面告誡男子，因盤查當下口出三字經辱罵員警，同步依妨害公務等罪嫌進行偵辦。

莊瑞雄表示，在2021年11月時跟騷法三讀通過，將跟騷行為明確入罪，並導入書面告誡、保護令、刑事訴訟三道防線：當被害人報案後，由警政單位開立書面告誡給行為人，明確告知已違法，如２年內再犯，被害人可向法院民事庭聲請保護令、若再違反保護令，將面臨刑責。

莊瑞雄舉出，截至上月底自跟騷法正式施行後，合併家暴案件總共受理 2528件、違反書面告誡124件，但在扣除掉家暴案件後，違反書面告誡再聲請保護令竟高達99件，顯見書面告誡的警惕作用並不足夠。

莊瑞雄表示，書面告誡是在保護令前，宣示「警方已介入」，當時在跟騷立法過程時，就有諸多討論。以企鵝妹案件為例，徒步環島約要半月到一個多月的時間不等，假設這名男子禁不住又再犯，而在聲請保護令後等待核發的這段時間，該如何保障被害人的安全？

內政部次長花敬群表示，跟騷法施行上路已一年，從數據來看確實是有全盤做調整檢討的必要，將即刻進行討論。

莊瑞雄補充，他辦公室也曾到許多陳情，指出這些跟騷行為在收到書面告誡後雖然暫時消停，但經常隔段時間又故態復萌，書面告誡的效力以及告誡後的再犯率，警政署應要長期追蹤，並且強化保護令核發前的空窗期，讓跟騷法能夠更加周全強化民眾人身心安全。

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