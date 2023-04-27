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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部：國防部是協助訓練種子教官　不是讓保二總隊全部變軍人

▲▼立法院內政委員會 內政部次長花敬群 答詢 民政司長呂清源。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部次長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

警政署近期規劃擴編保二總隊，並進行軍事訓練，訓練內容包括各式兵器教練、手榴彈投擲，還有城鎮戰訓練，主要強化戰時關鍵基礎設施防衛。對此，內政部次長花敬群27日表示，警察跟軍人絕對是不一樣體系，警察就是維護治安，保二是針對關鍵基礎設施維護、治安管理，國防部是協助保二訓練種子教官，而不是讓保二總隊全部變成軍人，這部分要釐清。

花敬群表示，警察就是維護治安，保二很清楚，就是針對關鍵基礎設施維護、治安管理，因為現階段各式各樣的恐慌日趨複雜，基礎設施維護技術和量能要更提升，保衛基礎設施就是在那個位置防護，而不是跟著敵人到哪裡，我們就跑到哪裡跟他們對抗的那種軍人，這是很清楚的分界，請大家不要以訛傳訛。

國民黨立委游毓蘭表示，基層警察對此反彈很大，是否因為國軍募兵不順利，把腦筋動到警察身上？花敬群則回應，地方縣市警察還是維持一樣的工作，但中央保警本來就有不同的任務跟功能。

花敬群指出，這裡面有很多誤解，保二並非全部警察，不必上綱到全部警察都是這樣，沒有人要讓警察變軍人，每項工作有自己該做的事情，這次主要是讓基礎設施的警力量能再強化，就是這樣而已，一般的警察完全沒有影響。

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