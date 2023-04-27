企鵝妹摸黑「走九份山路」靠手電筒照路！鄉民見1幕驚：拿命直播

▲企鵝妹靠意志力撐過，吃到芋圓超感動。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」徒步環台的旅程仍在繼續，昨（26）晚走到九份山路，路上一片黑，路燈超昏暗，行人只能走在最邊邊的水溝蓋上，馬路上有許多機車、汽車經過，速度超快，幾乎與企鵝妹0距離，讓不少網友看了直呼「超危險」，根本是拿命在直播。

有網友在PTT發文，「企鵝妹現在是拿命在直播嗎？」九份山路黑到不行，一堆汽車機車從企鵝妹身旁呼嘯而過，幾乎0距離，而且每輛車的車速都超快，且馬路上沒有給行人走的道路，企鵝妹只能走在最內側，「企鵝妹走在水溝蓋上，如果遇到像藤原拓海這種玩水溝蓋跑法的，就直接被輾過去了，有沒有線上1.5萬人在觀看驚悚實境秀的八卦？」

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貼文一出，網友看了也很擔心，「她的路線很熱門，只是一般人都開車來，沒人用走的」、「給她一個尊重，不過還是生命重要啊」、「要賺錢也不是這樣賭命」、「交通地獄名不虛傳」、「寧可走白天8小時，也不要走夜間」、「她這樣走超危險的，幸好第一天還有人送反光背心」、「反光背心、螢光棒都重要，不然真的被碾死」、「登九份走階梯真有毅力」。

▲▼九份山路讓企鵝妹超崩潰。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

不少網友看到企鵝妹走完全程，直接圈粉，「直接硬實力打臉，我服了」、「不知不覺就看了四天耶」、「比一堆賣奶、賣肉的好太多了」、「看了兩天，給她訂閱個1個月」、「完全圈粉」、「她真的猛阿，人氣會高不是假的」、「這次真的是佩服，不然以前也不喜歡她」、「英文流利+世界各地跑戶外台，台灣沒看到這種女實況主啊」、「改觀+1，立刻抖內1萬台幣」、「本來一度以為體力到極限，情緒要崩潰關台了，後來情緒轉換，克服身體疲累，EQ真的好到異於常人」。

此外，企鵝妹26日啟程之前，在飯店自曝體重為52公斤，接著背上裝備站上體重機，顯示體重為66.3公斤，裝備總重量高達14公斤，就連她自己看到重量也驚呼，「14公斤！我背著這麼重的鬼東西，走了七十幾公里，天哪！（holy shit）」。許多網友驚呼，「負重14公斤太扯了啦，陸軍都沒這麼操」、「負重14kg徒步環島respect」、「負重14kg每天走20公里up，這什麼鬼神」。

