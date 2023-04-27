搶先全台！高雄市區通勤月票今開賣　網嗨喊：399必須搭爆

▲高雄市區通勤月票399今日開賣。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

通勤族歡呼！高雄市區399月票今(27日)正式於MeNGo平台開賣，適用範圍包括捷運、公車、輕軌、渡輪、YouBike前30分鐘無限次使用等。有上班族開心地說：「搭公路客運一天來回旗山、左營就要花140元，月票只要399，省錢有感！」交通局表示，目前方案尚未納入台鐵，其餘運具皆可使用，預計待7月份台鐵局完成票證系統修改後，屆時將納入高雄區間台鐵，同時也將會推出南高屏全區通勤月票999方案。

搶先全台，高雄市優先推出399通勤月票方案，關鍵原因在於高雄市政府過去就整合了全市捷運、公車、輕軌、渡輪等運具，推出MeNGo月票無限暢搭。在此基礎下，除了有感降價外，就是調整驗票系統、納入更多運具，才能在最短時間內推出399通勤月票獨步其他縣市。

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▲高雄市區通勤月票399，目前僅未囊括台鐵，預計於7月就會上線。（圖／高雄市交通局提供）

高雄市交通局表示，MeNGo月票由原來1250元降價為399元，適用範圍包括捷運、公車、輕軌、渡輪、YouBike前30分鐘無限次使用等。此外，里程計費公路客運及快線也將納入，且預計7月份台鐵局完成票證系統修改作業後，也將納入高雄區間台鐵，加量不加價，並同步推出南高屏全區通勤月票999元方案，提供便利的生活圈通勤服務。

家住旗山的陳姓民眾說，「省很多！以往一天旗山來回高雄市區需140元，有了399方案，對於我們這種經常往返的民眾來講，非常划算，超便宜的！」每日需要通勤往返市區的陳小姐說，「真的很有感！以後決定不開車、改搭客運，也很期待之後也可以搭台鐵，這樣會更方便。」

▲高雄旗山往返左營一趟就要140元。（圖／記者許宥孺翻攝）

交通局長張淑娟表示，MeNGo月票會員選擇採用QR Code的使用者持續增加，統計4月18起註冊的新會員，目前約佔63%綁定QR code，從註冊、購買方案到搭乘只要一支手機即可，即買即用。

張淑娟說明，高雄是全台首創全部公共運輸都可使用QR掃碼搭乘的城市，選擇QR Code的民眾可下載MeNGo APP，直接在APP上註冊綁定完成後即可購買399方案，持有數位學生證的學生，則可使用原有學生證綁卡。如果習慣用實體卡片的民眾，可至高雄捷運車站先購買一張MeNGo卡，需另收製卡費100元，並在APP上綁卡完成後就可至捷運車站任一服務窗口購買月票。

交通局表示，為鼓勵民眾多加使用公共運輸，交通局特別推出優惠活動，自4月27日至5月31日止只要MeNGo月票新會員付款完成購買且啟用399元月票QR方案，並使用一個月者，前888名加碼贈送LINE POINTS 50點，還有更多yoxi搭車金、iRent租車折抵券好康提供給民眾。