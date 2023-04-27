遇警攔查！他竟撇下女友狂奔「搏命跳河」　救起全身只剩內褲

▲陳男躲避警方查緝，竟搏命跳河。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市一名23歲陳姓男子因案遭通緝，昨(27日)深夜騎乘機車外出時遇警方盤查，竟撇下女友下車狂奔，還跳溪躲避查緝，有熱心民眾目擊指引員警，發現陳男躲在河邊草叢。消防人員到場後，協助將陳男拉上岸，救起時全身只剩條內褲，狼狽地說：「我腳現在在痛，我不會跑，不會反抗了啦！」

這起事件發生在26日深夜11點30分，楠梓分局員警於常德路、清安街口巡邏時，發現一名23歲陳姓男子騎乘機車，後方載著20歲的吳姓女友，行跡有點可疑。

警方要求陳男下車接受盤查，未料，陳男不顧在場女友，突然拔腿狂奔，員警見狀也追了上去。陳男被追上後，還佯裝配合盤查，卻又伺機狂奔到巷內，並跳下典寶溪躲藏。

▲▼陳男撇下女友狂奔躲查緝，下秒還搏命跳河。（圖／記者許宥孺翻攝）

一旁熱心的民眾目擊，隨即指引警方辦案，果真發現陳男躲在河邊草叢。員警通報消防隊到場協力救援，同時也要陳男別白費力氣，快點上岸，「跳下去沒地方跑了！」由於河底都是淤泥，陳男上岸時，所幸把衣服、褲子脫個精光，全身只剩下一條內褲，

陳男被救援上岸後，員警深怕陳男又逃走，要求他坐下檢視傷口，陳男急喊：「我腳現在在痛，我不會跑，不會反抗了啦！」初步檢視，陳男右手割傷、腳部扭傷並無大礙，不過仍送往醫院診治。

警方調查，陳嫌是今年2月由橋頭地檢署發布妨害秩序罪的通緝犯，訊後依法解送歸案。

▲陳男被救起時，全身只剩下一條內褲。（圖／記者吳世龍翻攝）