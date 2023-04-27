陳致中生涯2度被解職　陳其邁曝他「最放心不下的事」

▲民進黨高雄市議員陳致中 。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市議員陳致中涉及在前總統夫人吳淑珍在南港展覽館弊案中，收受賄賂並洗錢隱匿，遭更二審法院判處判刑1年，近期內將被發監執行，將解除議員職務。對此，高雄市長陳其邁也透露陳致中最放心不下的，是鄉親的事情，市府團隊將會逐一落實他過去所關注的議題。

2022九合一大選，陳致中爭取連任高雄市第10選區(前鎮、小港區)市議員，最後拿下第一高票。未料，就任僅4個月，就因扁家相關弊案中被判1年徒刑、併科罰金150萬元。

▲高雄市議員陳致中日前於議會質詢時，提到小港建設問題。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

高雄市長陳其邁今日受訪時表示，「陳致中議員在議會表現非常努力，在這次的議員選舉，他也獲得前鎮、小港區最高票，是市民的肯定，鎮港區少一席議員，對選民服務也會造成影響，我想，我們也會根據陳議員在議會的質詢內容，像是他非常關心大林浦遷村案、國道七號，以及小港機場、小港地區交通建設問題，我們會來協助地方的發展。」

陳其邁說：「致中議員他放心不下的是鄉親的事情，我們會盡力的在小港、前鎮區建設，我們會逐一，希望落實陳議員過去關注地方建設的事項。」

根據《地方制度法》第79條規定，直轄市議員犯罪被判處有期徒刑以上之刑定讞，且未獲緩刑、不得易科罰金或不得易服社會勞動時，將由行政院解除議員職權，並通知議會解除當事人職務，應補選者，並依法補選。

高雄市議會表示，依據公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，陳致中議員案判決未宣告「褫奪公權」，其解職後所遺缺額，並無遞補問題。待行政院解除陳議員職權函到會後，依法辦理。

事實上，這不是陳致中首次面臨被解除議員職務。2010年，陳致中退出民進黨，以無黨籍身分參選縣市合併後第一屆高雄市議員，當時拿下該區第一高票當選，未料，隔天8月卻因偽證案遭最高法院判刑3個月定讞，被解除議員職務。加上此次，已是第2次被解除職務。