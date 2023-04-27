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小姐姐「包養月給3萬」　1條件可加薪！全場驚呆：憑硬實力

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小姐姐給3萬包養費，原PO卻嫌不夠。（圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

不想努力了！一名男網友透露，最近與包養姐姐見面，只陪逛街吃飯、看電影，對方就給6000元當小費，事後談到包養細節時，僅列出4個條件且包月3萬，結果原PO自認有5萬的價碼。姐姐則直言，原PO並非她的菜，但若性事合拍的話，之後可以考慮調高價碼，該文章引來網友笑虧「憑...硬實力調薪！」

一名男網友在Dcard表示，日前在包養網上找到一位「甜心姐姐」，兩人約出去後，原PO目測對方只有28至30歲而已，「感覺大我沒幾歲！」不僅如此，原PO也打量姐姐的身材，「長得也瘦瘦高高，臉也有個70分」，完全看不出是會想找包養的類型。

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當天兩人逛街吃飯與看電影，散會前，姐姐也霸氣給了6000元當零用錢。回到家後，原PO主動出擊詢問「有想談包月嗎？」姐姐也隨即列出條件，包括一個月約會4次、假日下午到晚上為主、不一定要上床、有需會線上找聊天，且也會給零用錢，「基本3萬，單次車馬費來回600元！」

姐姐也強調，本身非有錢人，若原PO逛街看到喜歡的東西，價位1000至2000元可接受，精品就沒辦法了。最後，姐姐也直言，包養狀態不可交女友，一旦被抓到，她會如實回答是包養關係，「可以的話先包一個月試試！」

然而原PO上網爬文，認為自己有5萬的行情，加上要繳學貸、買車，因此希望姐姐能夠調高價碼。結果姐姐回應，原PO並不適她的菜，但兩方性事合的話，或許可以考慮調高包養費，但第一個月依舊是3萬元。

底下網友笑虧，「不是啊...你看到的5萬是男包女的價格吧」、「男生3萬很多了，如她所說的，你也不是她的天菜，誰會花5萬包一個沒有很喜歡的」、「一萬就可以了！卡」、「人要有自知之明吧」、「憑...硬實力調薪」、「姐蠻大方的」、「她很誠實也對你很好啊，床上好好表現吧」。

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