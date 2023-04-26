南投3歲童清晨騎三輪車逛馬路　警民合力救援安置找家長接回

記者高堂堯／南投報導

年僅3歲的林姓男童日前清晨因家門沒有上鎖，竟冒著天雨獨自騎三輪腳踏車出門「趴趴走」，險些闖上車水馬龍的草屯鎮太平路，所幸及時被自家巷口店家的熱心員工發現救回；警方獲報後，先將男童帶回派出所安置，爾後在事發處挨家挨戶查找，總算找到心焦不已的家長，最後男童平安返家、化解一場虛驚。

▲3歲男童冒雨騎三輪車離家，被熱心民眾和警方及時救回。（圖／記者高堂堯翻攝）

「小朋友，叔叔帶你回家！ 」「好，回家！」草屯警分局指出，上林派出所員警廖家緯於20日清晨6時許接獲民眾報案，稱在太平路、富林路口附近有一名走失的兒童，到場到場後發現該名幼童被安置在一家檳榔攤內，員工表示該童當時獨自騎三輪腳踏車、試圖橫越馬路，擔心可能發生危險，迅速將幼童抱回店內，但只知男童是從鄰近巷內騎車出來，不清楚是哪戶的小孩。

▲▼員警充當保母安撫走失男童，再找到家長接回孩子。（圖／記者高堂堯翻攝）

廖家緯溫和詢問男童，是否知道如何返家？家人手機號碼為何？但童言童語讓人困惑，只得先將幼童先帶回派出所，並請同仁權充臨時保母、以平板電腦動畫影片安撫男童，自己再返回走失地點附近，徒步挨家挨戶詢問約1小時，終於發現一家門戶敞開，有一名游姓女子正心急如焚地尋找兒子，經廖家緯出示照片，才赫然得知3歲的寶貝兒子竟獨自外出，馬上前往派出所，見到林童時不禁緊抱孩子、如釋重負。

游女感謝警方雨中挨家挨戶協助孩子找尋家人，表示以後會更注意家中門鎖；廖家緯及派出所同仁暖心作為也經民眾發布至臉書地方社團，受到網民一致好評：「觀世音菩薩精神再現！人民保母。」「真的小孩要顧好，太平路這邊的車速都滿快的。」也有人打趣說：「這孩子會成功，這麼早就知道起床出門。」