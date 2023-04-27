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蘋果最新半透明真無線耳機現身電商　約5月中上市

▲Beats Studio Buds+。（圖／MacRumors）

▲Beats Studio Buds+。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果旗下的Beats 耳機將推出新品，根據外媒報導，傳聞中的 Beats Studio Buds+ 似乎已在亞馬遜上市，耳機上市日期為 5 月 18 日，價格為 169.95 美元，約為新台幣5,216元。

值得注意的是，亞馬遜上的規格清單顯示 Studio Buds+ 將採用新的透明設計選項，看起來與Nothing Ear (2) 耳機非常相似。根據清單，耳機還將提供黑色和象牙色。Studio Buds+ 的整體設計看起來與 2021 年發布的初代 Studio Buds基本相同。

根据網站上揭示，Studio Buds+ 的麥克風增大了 3 倍，主動降噪功能將達到原版 Studio Buds 的 1.6 倍，透明模式提高 2 倍。提供更長的電池續航時間，Studio Buds+ 宣傳為使用隨附的 USB-C 充電盒可提供長達 36 小時的聆聽時間，而原始 Studio Buds 為 24 小時。

Studio Buds+ 具有 IPX4 等級的防水性能，並將提供 XS、S、M 和 L 耳塞尺寸選項，以適應更廣泛的耳朵。這款耳塞兼容蘋果和安卓設備，並提供一鍵式配對、設備間自動切換、支援Hey Siri 和Find Me等功能。

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