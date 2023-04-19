蘋果新款無線耳機通過FCC認證　產品渲染圖曝光

▲Beats Studio Buds+渲染圖。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

先前外媒報導就指出，蘋果即將發布新的 Beats Studio Buds+ 無線藍牙耳機，而美國聯邦委員會FCC 審查認證的數據資料庫中，已經出現新 Beats 耳機的文件資料。

新款 Beats Studio Buds+ 的型號分別為 A2872 和 A2871。根據FCC資訊，相關文件是蘋果於本月提交。通常，蘋果會在正式發布前幾週或幾個月提交新設備以獲得 FCC 批准，這可能表明新的 Studio Buds+ 即將推出。

根據外媒 9to5Mac看到的 iOS 代碼，Beats Studio Buds+ 將支持聲音共享、自動設備切換和「嘿 Siri」功能，就像 AirPods 和其他 Beats 耳機一樣。新的耳機將採用定制的 Beats 晶片，而不是蘋果的無線晶片。

與 AirPods 相比，Beats Studio Buds 缺少的一項功能是入耳檢測。這意味著 Beats Studio Buds 不會在用戶將它們取出或放入耳中時自動播放和暫停內容。Beats Studio Buds 也不支元自動設備切換，並且不會在 iCloud 中同步配對的設備，因此需要在每個新設備上手動連接。