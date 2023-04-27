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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營稱顏寬恒涉貪案不影響提名　時力批：國民黨堅持與黑金站一起

▲遶境中獲知起訴，顏寬恒偕顏清標現身新天宮吃辦桌。（圖／民眾提供）

▲前國民黨立委顏寬恒。（圖／民眾提供）

記者杜冠霖／台北報導

前國民黨立委顏寬恒被指控沙鹿豪宅假買賣、竊佔國土，以及詐領助理費等案件，涉貪污治罪條例、竊佔等罪嫌，26日被台中地檢署起訴。顏寬恒則反駁是「政治凌駕司法」。國民黨台中黨部主委則表示，不會影響立委提名作業。時代力量27日批評，再次證明國民黨喊出的反黑金根本是說一套、做一套，完全是在打假球。

顏寬恒3月住家遭檢警搜索，事後以涉竊佔、偽造文書等罪，諭令1500萬元交保。今天台中地檢署依顏寬恒涉嫌沙鹿豪宅假買賣、竊佔國土，以及詐領助理費等案件，涉貪污治罪條例、竊佔等罪嫌將顏寬恒起訴。

檢方指出，顏寬恒在擔任立委期間涉嫌詐領助理費用108萬元，由苑裡營造負責人林進福代收，拿來支付644萬名車瑪莎拉蒂以及支付沙鹿豪宅守衛、外傭薪水，還有水電開銷，被認定涉嫌貪汙。

顏寬恒則反駁，針對今天檢察官起訴本人竊佔國土、使公務員登載不實和貪污罪嫌，「除了要再次強調我絕對沒有犯罪，一切都是政治凌駕司法，對我個人參選進行迫害。」國民黨台中市黨部主委顏文正則表示，該案尚未定論，法院看證據說話，不會影響黨內提名作業。

對此，時代力量發言人余佳蒨指出，國民黨嘴上說反黑金，實際上力挺黑金人物的事蹟還不止一樁，涉入圖利罪仍未定讞的前苗栗縣長徐耀昌，已登記苗栗山線立委初選、涉入貪汙罪一審已遭判刑的現任立委陳超明，目前雖處停權狀態，但國民黨仍有意為他另開後門爭取連任，國民黨對這兩位候選人的態度，完全展現國民黨與黑金站在一起的堅定決心。

余佳蒨強調，當朝野各黨都高舉掃黑大旗、奮力還給地方乾淨的政治環境時，國民黨仍持續公開支持前科累累的候選人，甚至重用劣跡斑斑的爭議人物掌握黨政權力核心，已經成為黑金政客的產地與溫床。

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