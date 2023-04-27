陳玉珍掀侯友宜4大公投「背刺」瘡疤　朱立倫緩頰：要多說好話

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統提名目前呈現鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜「郭侯爭霸」局面，挺郭立場鮮明的立委陳玉珍近日不只發起「挺郭晚餐」，還批侯前年4大公投「公開背刺」、「當我們白癡」，戰火愈發猛烈。國民黨主席朱立倫今（27）日緊急出面降溫，強調大家都是自己人，不要對自己同志有負面批評，呼籲雙方多說好話、多結交朋友、少製造敵人。

▲朱立倫出席《青年高失業、高齡低勞參，勞工政策在哪？》記者會。（圖／記者黃克翔攝）

陳玉珍昨天上媒體人羅友志節目，表示前年黨內同志都在拚4大公投，沒想到遲遲不表態的侯友宜竟在投票前幾天，在臉書發千字文稱「歲月靜好」，如此「公開背刺」氣得她差點昏倒。陳玉珍痛批，侯友宜身為黨內要角，理應大力拉票，就算想法不同，也不該在關鍵時刻潑自己人冷水，「退一萬步講，即便你不支持，不然你不要講話嘛！」「那我們這些在前面衝啊拚啊是白癡喔？」

對於「郭侯爭霸」越演越烈，朱立倫今天出席國民黨智庫《青年高失業、高齡低勞參，勞工政策在哪？》記者會，會後聯訪表示，國民黨的基本態度就是要推出最強最好的候選人，因為單靠國民黨力量是不夠的，一定要泛藍團結，也要整合非綠朋友。

朱立倫強調，大家都是自己人，要用對待自己人的態度「多說好話」，尤其幾個禮拜後，大家都是一個團隊，不管郭台銘、侯友宜、柯文哲，大家都是團結在一起的最強戰隊，這才是最高目標，所以在過程當中，就是要努力團結大家。

對於陳玉珍發起「挺郭晚餐」，朱立倫說，在團結大家的過程當中，如果一起聚會、一起吃飯、一起參加活動，都很正常，大家都要用正面態度看待，最後這個戰隊團結在一起，才能展現國民黨最強戰力。

針對陳玉珍提起4大公投往事，朱立倫強調，不要對自己的同志有任何負面的批評，大家不要忘了最後的對手是民進黨，所以過程當中他一再強調，要多多團結同志跟朋友，少製造任何的敵人，他本人秉持這樣的決心，這段期間也呼籲大家都秉持這樣決心。