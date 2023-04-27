大陸對台發起貿易壁壘調查　農委會：影響管制進口品項近3成

▲針對大陸發起貿易壁壘調查，農委會強調會避免產業與農民受影響。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國大陸本月12日宣布，就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等。農委會今（27日）發布新聞稿指出，我國管制自中國大陸進口的農產品共1066項，若未來開放對岸進口，可能受影響的品項約200餘項，占目前管制進口品項近3成，而非整體農產品的3成。農委會並強調會配合各部會與中方進行諮商，採取相關因應措施，避免產業與農民受到影響。

農委會表示，經盤點與評估後，已將管制中國大陸農產品分為「依據現行動植物防疫檢疫相關規定自中國大陸不能進口」、「自中國大陸進口對我產業並無影響」，以及「如果開放中國大陸進口對我產業可能會有影響」等3類，其中開放中國大陸進口後，可能會有影響200餘項農產品，約佔所有管制品項的3成。

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農委會說，針對可能受影響的產品，除持續以關稅、關稅配額及特別防衛措施等保護產業外，近年來為因應我國加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等貿易自由化的影響，已積極調整產業結構與提升競爭力，也將配合行政院經貿談判辦公室、大陸委員會、經濟部等相關單位，在WTO架構下與中方進行協商，確保可能受影響農產品的生產與維護農民收益。

農委會說明，各國考量對國內產業造成重大不良影響，或是食品衛生安全或動植物防疫檢疫的理由，都會訂定管制進口品項，且兩岸加入WTO過程並未就市場開放進行談判，為了維護產業發展與農民利益，政府持續管制部分中國大陸農產品進口。