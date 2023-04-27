蛋荒趨緩！業者籲「每斤超過80元別買」　蛋商公會：合理價60~70元

▲蛋荒趨緩，民眾排隊買蛋情形緩解。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

延燒一年多的全台蛋荒，隨著進口雞蛋陸續抵台、國內產地逐步恢復產能，近期雞蛋供應趨緩，台北市蛋商公會也重啟報價，本周蛋價維持產地價45.5元、批發價55元的歷史新高。但有蛋行提醒，部分大型蛋商先前哄抬蛋價、高價收購，又不可能虧錢拋售，近期蛋價亂象會更嚴重，呼籲消費者每斤超過80元別買，不要成了冤大頭。

全國蛋荒從去年初延燒至今，不但蛋價創下史上新高，出現民眾排隊買蛋奇景，也造成黑市猖獗，市場散蛋1斤破百、箱蛋1箱飆破1800元，市場價格嚴重失序，蛋商公會一度拒絕報價，交由市場機制決定。

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台北市蛋商公會理事長林天來表示，清明節過後，是糕餅業者的淡季，加工業用量減少，加上進口雞蛋補足民生消費缺口，以及產地逐步恢復生產，雞蛋供應趨穩，目前箱蛋1箱約1100~1200元、市場散蛋每斤合理價約60至70元，已與公告盤價接近，提醒消費者近期蛋價仍混亂，要貨比三家，不要買貴了。

經營蛋行的謝姓業者說，每年到這時節蛋價都會劇降，因天氣回暖，產蛋量增加而需求漸緩，加上一億個進口蛋陸續到貨，恐掀起另一波雞蛋滯銷，目前有登記在案的店家，都會把零售蛋價調回60至65元上下，批發價每箱1100元出貨，每斤超過80元的蛋，背後可能有哄抬蛋價的操作。

謝姓業者還說，現在正是檢驗之前是誰在囤蛋、賺不義之財的好時機，先前用一箱1200至1400元去高價收蛋，甚至簽約挖角收購雞舍的通路商和大車，就是這次造成國內蛋價狂飆的元凶，如今回到一箱不含運910元，這些不肖業者不可能虧大錢拋售，只能撐著高價不降，因此這兩個月蛋價應該還是很混亂，每斤可能60至100元都有可能。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3083萬隻，比上周略增10萬隻，日產蛋量維持11.2萬箱（每箱200顆），距離國內每日需求量12萬箱仍有缺口。農委會主委陳吉仲日前受訪指出，下月還有7000萬顆進口雞蛋抵台，預估5月初消費者就可以輕易在市場、超市等通路，輕鬆買到雞蛋。