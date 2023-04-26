雞蛋專案進口延至明年6月「加強庫存」　陳吉仲：明年不缺蛋

▲農委會主委陳吉仲接受王時齊專訪。（圖／翻攝自Yahoo TV《齊有此理》）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒延燒一年多，農委會主委陳吉仲今（26）日接受網路節目《齊有此理》專訪表示，國內缺蛋問題已經大部分都解決了，預估本月蛋價就會回歸盤價，每斤蛋價回到68至70元左右，希望5月初開始，民眾就可以輕鬆在市場、超市等通路輕鬆買到蛋，而雞蛋短期專案進口也將從年底再延至明年6月，並保證透過進口與庫存調節，明年不會缺蛋。

《齊有此理》主持人王時齊專訪一開頭就問，國內缺蛋潮已經解決了嗎？陳吉仲說，民眾排隊買蛋情形已經大幅度減少，而截至目前為止，國外進口雞蛋約1300多萬顆，已經有效抑制黑市價格，這個月市場交易價格就可以回歸盤價，每箱雞蛋約1000至1100元，每台斤約68至70元，預計5月初開始，民眾就可以輕鬆在市場、超市、賣場等通路買到雞蛋。

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陳吉仲表示，5月將再進口7000萬顆，補足國內市場缺口與滾動庫存調節，雖然站在農委會立場，希國內雞蛋都是國內蛋農所生產，但為了確保國內雞蛋供應不會再嚴重短缺，原本只到年底的雞蛋短期專案進口，將再延至明年6月，但目前仍以專案模式，並不會變成常態性進口。

王時齊進一步追問，明年是否還缺蛋。陳吉仲鬆口表示，「當然不會！」他說，如果光靠國內生產可能不夠，畢竟農業不是工業，會受到氣候、疫情關係影響，生產會有波動，人為難以控制，絕對要有滾動庫存與專案進口來調節，未來也都會以此模式操作。