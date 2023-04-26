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蛋荒被罵爆！陳吉仲揭「雞蛋的多重宇宙」　自嘲：怎麼做都被罵

▲農委會主委陳吉仲接受王時齊專訪。（圖／翻攝自Yahoo TV《齊有此理》）

▲農委會主委陳吉仲接受王時齊專訪。（圖／翻攝自Yahoo TV《齊有此理》）

記者楊惠琪／台北報導

近來蛋荒、豬價飆漲、鳳梨產銷失衡等議題，農委會屢成為媒體焦點，主委陳吉仲今（26日）接受網路節目《齊有此理》專訪表示，唯有把專業工作做好，才能面對排山倒海的攻擊。至於蛋荒被罵到臭頭，他則揭露「雞蛋的多重宇宙」，蛋價太高或太低都會挨罵；但坦言國內嚴重蛋荒，是自己的責任，雖然現在已經緩解了，也「得到一個非常慘痛的代價」。

主持人王時齊提問陳吉仲，為何經常成為媒體針對的焦點？會不會覺得媒體特別對他不友善？甚至被點名仇恨值高，導致農業將成為執政黨的破口。

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陳吉仲說，自己的個性是專業上該講什麼就講什麼，不會考慮到講完之後，會被下什麼標？他舉例說，之前在立院總質詢，有立委提議因為蛋荒不如改促銷鴨蛋，就被媒體下標曲解農委會要用鴨蛋取代雞蛋；之前說明年還會缺蛋，是指若光靠國內生產，也遭到斷章取義。

陳吉仲表示，如果是針對他個人就算了，但如果傷害到農漁民，他一定會極力澄清跟反擊。至於會不會擔心自己成為執政破口，他認為，一切回歸專業，自問自己在專業上、實際上有沒有好好執行政策，如果有謹守專業，這種短期紛擾不會造成太大影響。

針對蛋價被罵到臭頭，陳吉仲笑說，這是「雞蛋的多重宇宙」，蛋價太低會被罵不照顧農民、蛋價太高會被罵不照顧消費者；進口雞蛋會被罵打擊農民，為了增產蓋禽場也會有環保問題，不管什麼措施都會被批評，但心中要確定的就是：一定要讓蛋農有利潤，雖然這時候又會被媒體下標成「農委會只管產量、不管蛋價」。

王時齊要陳吉仲為自己處理蛋荒打分數，陳吉仲回應，每年都有雞蛋不足的問題，今年特別嚴重的原因是禽流感疫情嚴峻，加上進口也需要時間，才會導致嚴重蛋荒，先前已經說過，對剛上任的陳建仁院長感到不好意思，可能造成執政失分，自己要負最大責任，現在透過進口與庫存兩大調節工具，已經緩解蛋荒，對於分數並未正面回應，只說「我們得到一個非常慘痛的代價」。

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