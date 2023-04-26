賴清德拋「兩岸兄弟之邦」　國台辦：一個中國不是什麼「邦」的關係

▲賴清德在兩岸關係上拋出「兄弟之邦」的論述。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔、魏有德／北京－台北 連線報導

民進黨提名的2024總統候選人賴清德近日拋出，「台海足夠寬闊，可容納台灣和中國生存發展」；「兄弟之邦是兩岸未來必須走的方向」等兩岸關係論述。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸同屬一個中國 ，「兩岸關係絕對不是國與國之間的關係，當然也不是什麼『邦』之間的關係。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝央視）

朱鳳蓮批評賴清德稱，台獨本性不改，光靠玩弄文字把戲，想給自己披上「善意」、「和平」的外衣，只會欲蓋彌彰，「繼續頑固堅持台獨分裂立場，最終只會把台灣推向險境，給台灣同胞帶來深重災難。」

對於賴清德被提名代表民進黨參選2024總統大選後再次提及，台灣事實上已經是一個主權獨立國家，不必另外宣布獨立，兩岸互不隸屬等論述，朱鳳蓮表示，台灣是中國的一部分，儘管海峽兩岸尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變。

朱鳳蓮強調，「台灣不是也永遠不可能成為一個主權獨立國家，反對台獨、支持兩岸關係和平發展，是台灣民眾的主流意願，「台獨與台海和平水火不容，是台灣同胞利益福祉的最大威脅。」

朱鳳蓮痛批，民進黨當局頑固堅持台獨立場，持續勾連外部勢力進行謀獨挑釁，是造成當前台海局勢緊張動蕩的根源，「務實台獨工作者 ，繼續罔顧事實、顛倒黑白，變相煽動仇中抗中，愚弄台灣民眾，只會將台灣推向兵凶戰危的險境。」