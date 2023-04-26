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假扮按摩師性侵女大生！憲兵下士辯「她有呻吟」　判4年再賠20萬

▲桃園市洪姓女子在八德區開設泰式按摩館，卻容留泰籍女子非法色情按摩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中下士假扮按摩師性侵女網友，刑事上被判刑4年定讞，民事要再賠要20萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中某憲兵指揮部林姓下士，2020年間認識女大學生小玲（化名），謊稱要請按摩師到小玲家幫她按摩，小玲一開始拒絕，最後禁不過林男死纏爛打而同意。沒想到林男竟假扮按摩師，趁機性侵小玲得逞。小玲事後還傳訊息「我現在真的特別想死」給友人，最高法院審理後，將林男判刑4年定讞。民事上小玲再求償100萬，台中地院審結，林男需賠償20萬元，還可上訴。

判決指出，本案發生於2020年3月間，當時林男為現役軍人，在某憲兵指揮部擔任下士。他透過交友軟體認識小玲後，即以微信暱稱「wei」與小玲連絡，並謊稱要派一位按摩師到小玲家中，為他按摩紓緩。小玲不願意，但林男死纏爛打、不斷勸說，最後小玲才勉為其難的同意，並將租屋處地址傳給林男。

林男於下午時間抵達，謊稱自己是按摩師，要來幫小玲按摩。小玲躺好後，林男逐步褪去她的衣物，最後憑著體格上之優勢及小玲處於密閉空間難以對外求助之情境，性侵小玲得逞。林男並趁著小玲洗澡時逃逸，小玲報警，警方循線逮捕林男，檢方對他提起公訴。

法院審理時，林男否認犯罪，辯稱2人確實發生關係，但他是經過小玲同意才做。林男還說「她有呻吟，也有點頭表示同意，還自己將屁股拱起來」，最後是因為小玲洗澡時他不想等太久，所以先行離去。

不過小玲供稱，「我跟被告是在網路上認識，沒有見過面，案發時我背對著被告，當時很暗沒開燈，被告沒有問我可否發生性行為，我也沒有點頭表示同意....我有拒絕被告，委婉地表達一點小反抗，被告違反我的意願就對我為性交行為，我當時很害怕受傷....因為被告看起來體格比較高大，導致我比較不敢積極反抗」。

另外法院調查時，也發現小玲在事後傳訊息給朋友、哥哥，包含「我現在真的特別想死」、「我第一次被這樣糟蹋」、「我當下真的很害怕」、「不敢報警」、「我好髒」等等話語，顯見小玲確實不想與林男發生關係。最後一二審法院均將林男依照「現役軍人犯強制性交罪」判刑4年、「強制罪」判刑3月得易科罰金9萬元。強制罪部分先行定讞，性侵部分再上訴最高法院，最高法院日前駁回上訴定讞。

民事部分，小玲再求償100萬元，台中地院審酌雙方身分地位等情狀，判林男須賠償20萬元，全案還可上訴。

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