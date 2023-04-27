侯友宜若被徵召綠營醞釀罷免　「前個落跑選總統慘況大家都知道」

▲新北市民進黨團。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

外傳國民黨將於5月17日中常會正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統，據了解，若藍營確定徵召，新北市民進黨團有意醞釀罷免。民進黨新北議員卓冠廷今（27）日表示，國民黨黨主席朱立倫之前落跑選總統，他最後的慘況大家已經非常清楚，不僅輸了全國選票，新北市的選票也輸了，難道侯友宜要讓新北市民第二次看到新北市長背棄新北市民跑去選總統嗎？

新北市議會今天開始進行市長市政總質詢，卓冠廷表示，因為新聞傳出侯友宜要被徵召的時間點往前提，若為真，那此事證明國民黨從頭到尾都在打假球，一面告訴郭台銘「你很有機會，你可以奮力一搏」，另一方面，其實整個國民黨已經在替侯友宜被徵召做準備。

卓冠廷表示，新北市議會國民黨團的動作就非常明確，本來全台灣所有地方議會的總質詢都是排在業務質詢之後。但是，新北市議會創了中華民國史上地方自治史上的首例，把總質詢移到業務質詢前。就像打NBA，季後賽打完了，總冠軍都產生了，結果現在才打例行賽，那例行賽就會變成「垃圾時間」。

對於民進黨團是否醞釀罷免？卓冠廷說，侯友宜到底是不是要落跑選總統要想清楚，新北市上一個市長朱立倫已經落跑選總統一次，最後他的慘況大家已經非常清楚，不僅是全國的選票輸，新北市的選票也是輸，難道侯友宜要讓新北市民，再第二次看到新北市長背棄新北市民跑去選總統嗎？大家要想清楚。

