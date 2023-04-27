傳國民黨5/17正式徵召侯友宜　朱立倫未否認：5月就完成提名

記者鄭佩玟／台北報導

新北市議會國民黨團日前以人數優勢，通過變更議事日程，將總質詢提前至4月27日至5月15日，據本網記者掌握消息，此舉就是為了讓新北市長侯友宜提前被徵召，而國民黨可望於5月17日中常會完成總統提名。國民黨主席朱立倫今（27）日受訪對此並未否認，強調會在5月就完成提名，現階段正在努力整合泛藍與非綠，盡量讓大家團結整合得更好，就會在適當時間進行公布。

▲朱立倫出席《青年高失業、高齡低勞參，勞工政策在哪？》記者會。（圖／記者黃克翔攝）

朱立倫今天出席國民黨智庫《青年高失業、高齡低勞參，勞工政策在哪？》記者會，會後聯訪被問到，他之前提到本次提名會比各屆早，但馬總統當時被提名時間是在4月27日，那今天就是4月27日，若今天沒有徵召侯友宜，會在5月17日徵召嗎？

朱立倫表示，目前所有的作業比過去都來得早，會努力整合團結，包括黨內整合已經在3月完成，接下來跟泛藍與非綠朋友團結當中，國民黨絕對不能拖延，在相對戰略上一定比過去來得早，而且國民黨主要候選人都準備好了，在適度時間提名。

朱立倫也說，馬英九時代是4月下旬登記，520左右來提名，但過去8年都稍微晚了一點，所以這次會在5月就完成提名。過程中朱立倫也反問媒體，「為什麼是你們可以決定哪一個時間點比較適合呢？」他強調，會盡量努力讓大家更團結整合更好，適當時間來公布。