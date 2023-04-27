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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳玉珍親揭不挺侯原因　侯友宜喊話：放下衝突對立同心齊力

▲▼ 侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨2024總統大選提名備受關注，先前就表態支持鴻海集團創辦人郭台銘的立委陳玉珍，昨在節目上受訪時表示，新北市長侯友宜在2年前的公投案公開背刺，令她非常不滿。對此，侯今（27）日受訪時表示，很多議題有很多不同看法他都尊重，最重要要放下衝突、對立，同心齊力守護國家、人民，讓國家快速進步。

陳玉珍26日在資深媒體人羅友志廣播節目《友話直說》首次分享她不挺侯友宜原因，正是因為2021年國民黨拚了老命推動四大公投（反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁、公投綁大選），侯友卻在投票前夕公開發文，重挫藍營士氣。對此，侯友宜表示，很多議題有很多不同看法他都尊重，最重要要放下衝突、對立，同心齊力守護國家、人民，讓國家快速進步。

另，媒體問到，是否有信心整合郭台銘？侯說，謝謝大家關心，面對現在國際局勢，每個人都同心齊力為中華民國、為台灣認真努力。至於是否願意整合柯文哲？侯說，面對很多事情只有一件事，就是為國為民做事，攜手努力守護國家的安全。

此外，針對民進黨賴清德將於六月底在新北成立後援大會，頗有直搗侯友宜「本命區」的意味。侯僅回應，任何人的規劃都尊重。
 

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