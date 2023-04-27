郭正亮曝「藍白合」關鍵人物　斷言：沒有他侯友宜當選2024不容易

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／取自郭台銘臉書）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2024總統提名人選懸而未決，前立委郭正亮26日透露，目前看來新北市長侯友宜出線的機會較大，而鴻海集團創辦人郭台銘恐怕會輸在時間太短。不過他也強調，雖然郭台銘出線機率不大，但由於他與民眾黨柯文哲有合作經驗，「藍白合」的空間比較大，呼籲侯友宜要善用郭台銘這張牌，若郭台銘的力量沒有進來，侯友宜要選上也不容易。

郭正亮26日於節目《下班瀚你聊》中表示，郭台銘如果輸就是輸在時間太短。他舉例，美國總統拜登日前宣布將競選連任，選舉投票時間落在2024年的11月，但拜登2023年4月底就宣布競選連任了，他質疑，「那請問郭董去年在幹嘛？看到國民黨選得好才出現，政界的人考慮的是你有沒有長期跟人家做朋友，是同志才可以一起合作，但郭台銘就像一陣風，突然覺得風勢不錯才來，哪有人這樣！」

不過，郭正亮也稱讚郭台銘臉書「出手不凡」，有抓到台灣這個時代大家的無力感，想讓台灣人恢復信心，所以郭比較有想像空間。他補充，有位深綠人士說，2020年反送中是大背景，現在的背景是台灣到處都撞牆，不是怕中國大陸就是對抗中國大陸到底，這個時候需要的想像空間不一樣。

郭正亮強調，郭台銘「藍白合」的空間比較大，因為他與柯文哲有合作的經驗，只要「藍白合」，民進黨主席賴清德怎麼可能贏？因此，以整合來說，侯友宜也要善用郭台銘這張牌，若郭台銘的力量沒有進來，侯友宜要選上也不容易，因為侯友宜要直接跟柯文哲談的難度太高，可是如果有郭台銘從中介入就不一樣。