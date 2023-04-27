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40名公安與網信辦官員「跨國鎮壓」遭美起訴　陸公安部：反制到底

▲▼今年1月，福州公安局率先開通海外110報警服務台，並與海外社團合作設立第一批共30個「福州警僑事務海外服務站」。（圖／中新網）

▲今年1月，福州公安局宣布開通海外110報警服務台，並與海外社團合作設立第一批共30個「福州警僑事務海外服務站」。（圖／中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

針對美國司法當局日前起訴40名中國警察參與「跨境鎮壓」在美的中國異議人士。26日，大陸公安部發布新聞稿稱，已就此事向美國司法部、聯邦調查局駐北京代表提出嚴正交涉和強烈抗議，「如美方繼續一意孤行，中方必將堅決反制到底。」新聞稿還提到，40人包括大陸公安和網信部門官員。

美國紐約東區聯邦檢察官辦公室17日指控44名被告犯有與參與中華人民共和國國家警察、也就是公安部跨國鎮壓的各項罪行，其中40人是公安部警察，兩人是網信辦官員。美國司法部說，這些人據稱針對美國境內反對中共的異議人士進行了「跨國鎮壓」行為。

大陸公安部新聞發言人通報，4月26日，公安部有關負責人就美司法部日前惡意炮製所謂「跨國鎮壓」，編造拼湊証據並悍然起訴40名公安民警等中國政府官員，向美司法部、聯邦調查局駐京代表提出嚴正交涉和強烈抗議。

通報怒斥，公安部堅決反對美方惡意炮製所謂「跨國鎮壓」，堅決反對美執法部門通過刑事案件包裝進行的政治操弄，堅決反對美執法部門假借執法之名配合美國政府對中國的抹黑詆毀。

通報指出，美國執法部門自詡公正獨立、不涉政治，但此次連續炮製、打包起訴3起刑事案件，預設有罪結論，羅織莫須有罪名，嚴重損害中國公民合法權益，將法律武器化、政治化的險惡本質暴露無遺。美執法部門的所作所為，違背基本事實、違背專業操守、違背法治精神，中方對此強烈不滿，並要求美方立即停止政治操弄和司法霸凌。

通報強調，公安部堅決反對美執法部門起訴中國公安民警和網信部門官員的惡劣行徑。美方起訴於法無據，完全是無中生有，是厚顏無恥的「賊喊捉賊」。中國一貫堅持不干涉內政原則，嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權。而美方一貫濫用域外管轄和長臂管轄干涉他國內政，誰是「世界警察」，誰的執法人員在全球從事各種干涉、鎮壓行動？全世界都看得清清楚楚，「跨國鎮壓」的帽子美國自己戴再合適不過。

最後，通告正告，美執法部門立即收手，強烈敦促美方認清濫訴中方官員事件的嚴重危害性，要求美方立即停止對中方官員的無端污蔑和司法起訴，立刻採取措施消除消極影響，並停止其他挑舋、對抗行為，盡快回到執法合作的正常軌道中來。如美方繼續一意孤行，中方必將堅決反制到底。

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