幕後／中共黃海軍演實情「某軍事慶典彩排」　地點在南韓門前

▲解放軍日前於台海進行為期三天的環島軍演。（資料照／翻攝自央視）

記者陶本和／台北報導

中國大陸青島海事局宣布18日上午在黃海進行軍事活動，外界認為是對台軍事威脅。不過，國安人士透露，該演習是中共解放軍某軍事慶典的彩排，而其位置是沿青島港周邊，範圍很小且對著朝鮮半島；該人士笑說，如果依照只要軍演就是針對台灣威脅的邏輯，那這或許可以被解釋成，衝著首爾最近跟美日越走越近。

中國大陸青島海事局在17日晚間發布航行警告，公告18日上午9點到12點，將會在黃海進行重大軍事活動，禁止相關航行，不過也未有說明計畫內容與類型。

對此，國防部發言人孫立方表示，對於台海周邊海空域動態，都會以嚴肅、縝密的態度應對，透過各種系統嚴密掌握，凡是對區域安全、台海安全會有重大衝擊，會適時運用發言系統對外公告與說明。

至於國防部掌握的黃海演習狀況，孫立方表示，時間是9點到12點，時間不長，區域也很小，進行科目應該是內部操演。

事實上，本次共軍的軍演，在規模、區域及目的上，都不同於以往軍演。對此，國安人士透露，這是解放軍近期某軍事慶典的彩排，海事局或許是故意用重大軍事活動，讓帶風向的人有可以運用的空間。

國安人士指出，從其座標、位置來看，這次軍演是沿著青島港周邊，範圍如國防部所說確實很小，而且還是對著朝鮮半島；該人士笑著說，依照所謂軍演就是針對台灣的威脅風向邏輯，這個地點選在南韓門前，針對性說不定還是衝著首爾近來跟日、美越走越近，加上北韓這兩天又衝著黃海射飛彈，感覺就一個套路。